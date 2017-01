Cameroun: Pr. Sademouo : « Comité Éditorial de la Revue Internationale Africaine de Linguistique Appliquée pour la mise en oeuvre de l'éducation-multilingue-multiculturelle au Cameroun »

Chers collaborateurs et partenaires, le 30 décembre 2012, le Pr. Maurice TADADJEU quittait la scène du combat acharné pour l'avènement d'une Afrique enracinée dans sa culture par le biais de la pratique orale et écrite des langues du terroir dans un contexte multilingue-multiculturel complexe, mais aussi ouvert au monde pour le partage et l'échange, enrichissants des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être.

Qu'avons-nous fait de son héritage scientifique, linguistique et panafricain. A chacun des héritiers que nous sommes d'y répondre. Le centre ANACLAC, en dépit des incompréhensions des partenaires locaux, tient toujours la boussole. Les comités de langues, le gouvernement et diverses institutions continuent à faire appel à son expertise.

Pour le 5ème anniversaire du départ du Prof, le Comité Éditorial de la Revue Internationale Africaine de Linguistique Appliquée que notre visionnaire a promue vous invite, vous tous qui l'avez connu, à participer à l'édition du numéro spécial qui lui sera dédié en Décembre 2017, en soumettant une communication sur un thème de votre choix; mais de préférence en rapport avec la promotion des langues et cultures africaines et du panafricanisme.

Que la joie vous habite tous en cette fin d'année 2016 et tout au long de cette de l'année 2017. Restons plus unis pour vaincre les défis liés à la mobilisation des ressources pour nos projets et ceux liés à la mise en ?uvre de l'éducation-multilingue-multiculturelle au Cameroun.

Tout est grâce !

Meilleurs Voeux