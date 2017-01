Sénégal: Adresse à la nation du chef de l'etat

Réalisations et les réactions des acteurs politiques

LUTTE CONTRE LA VIOLENCE :10 postes de Police à créer et recrutement de 3185 policiers et sapeurs-pmopiers

«Ces derniers mois, nous avons tous été émus par une série d'agressions d'une rare violence contre d'innocentes victimes. L'Etat ne cédera pas devant de tels actes inhumains qui n'ont pas de place dans notre société. Les pouvoirs publics continueront de veiller sur la sécurité des personnes et des biens ».

C'est ce qu'a déclaré Macky Sall à l'occasion de son adresse à la nation du 31 décembre dernier. Il annonce que pour l'année 2017, 10 nouveaux postes de police frontaliers seront créés, 1769 agents de Police et 1416 agents de sapeurs-pompiers tous grades confondus seront recrutés. De plus, le Président Sall a demandé au gouvernement de travailler au durcissement des peines prévues pour certaines catégories de crimes et délits graves. «J'appelle aussi à une introspection individuelle et collective, pour que tous, ensemble, nous revenions à la sagesse des anciens, par la revitalisation des valeurs éthiques et morales comme fondement de la vie en société », dit-il.

MODERNISATION DES CITES RELIGIEUSES

Le Chef de l'Etat a promis de poursuivre la modernisation des cités religieuses, ainsi que la mise en œuvre du Programme d'urgence pour la Modernisation des Axes frontaliers (PUMA) et du Programme de Modernisation des Villes du Sénégal (PROMO-VILLES), déjà en cours à Dakar, Kaolack, Diourbel et Gossas.

ECONOMIE

Le chef a affirmé, dans son message à la nation du 31 décembre 2016, qu'en dépit de la conjoncture mondiale, «notre pays continue d'améliorer ses performances économiques». Nos agrégats macro-économiques, dit-il, sont maîtrisés. Il soutient que «l'inflation est maintenue à un niveau faible de moins d'un pour cent et nos relations avec nos partenaires demeurent solides et confiantes».

Un taux de croissance de 6,6%

Et de relever : «avec 6,6%, le taux de croissance de notre pays reste parmi les plus élevés d'Afrique». Dans le cadre du déroulement du Plan Sénégal Emergent (PSE), qui termine sa deuxième année de mise en œuvre, le Président Macky Sall a rappelé l'inauguration d'un certain nombre projets d'infrastructures. Il s'agit de l'autoroute Diamniadio-AIBD Sindia, de l'échangeur de l'Emergence ; la 3ème section de la Voie de Dégagement Nord ; et la route des Grandes Niayes, Rufisque-Bayakh-Notto-Diogo-Lompoul.

Annonce de lancement de projets

Le président de la République a aussi annoncé le lancement prochain d'autres projets dont les routes Sédhiou-Marssassoum, Kédougou-Salémata ; Dabo-Médina Yoro Foulah ; Bambey-Baba Garage ;et la dorsale de l'île à morphile.

A ces chantiers s'ajoutent, dit-il, «la construction du pont de Foundiougne et la réhabilitation des Routes Nationales n°1, Tambacounda- Bakel; n°2, Ndioum-Ourossogui-Kanel-Bakel; et n°7, Dialocoto-Mako»

EXPLOITATION DES RESSOURCES PETROLIERES ET GAZIERES : Le Sénégal se prépare

«L'exploitation prochaine de ces importantes ressources exige, dès à présent, une préparation sérieuse, méthodique, et sereine», a souligné le Président Sall dans son adresse à la nation, avant-hier, 31 décembre 2016. Et c'est ce qui explique, dit-il, la mise en place du Comité d'Orientation Stratégique du Pétrole et du Gaz, le COS-PETROGAZ. «Cette instance multisectorielle est chargée d'assister le Président de la République et le Gouvernement dans la définition des meilleures stratégies pour favoriser l'exploitation transparente et optimale de nos ressources pétrolières et gazières, au bénéfice des générations actuelles et futures», explique-t-il. La décision de créer un Institut National du Pétrole et du Gaz pour doter notre pays des meilleures expertises dans les différents métiers du pétrole et du gaz, entre dans cette même logique.

ELEVAGE ET PECHE : Des efforts soutenus

Le président de la République annonce que le gouvernement mobilisera 31 milliards de FCFA à travers deux projets d'appui au pastoralisme dont l'un est déjà en cours d'exécution. De même une attention soutenue sera accordée à la lutte contre le vol de bétail, y compris par le renforcement substantiel des peines prévues à cet effet.

Quant au secteur de la pêche et de l'économie maritime, le Chef de l'Etat a insisté sur la poursuite de sa modernisation. Il annonce que la «construction des quais de débarquement modernes de Yoff, Ngaparou et Pointe Sarène de même que l'aménagement d'aires de traitement et de transformation des produits de la pêche à Bargny, Fass Boye et Gooxu Mbathe sont terminés ».

Quant aux quais de Soumbédioune, Goudomp, Bargny et Potou, ainsi que pour les aires de traitement et de transformation des produits de la pêche de Penthium Sénégal à Thiaroye, de Mbao, Ndeppé-Rufisque et Kafountine, les travaux sont en cours.

Pour la sécurité des acteurs de la pêche artisanale, dit-il, le stock des gilets de sauvetage a été reconstitué à hauteur de 20 000 unités.

Concernant la vocation maritime de notre pays, elle «sera considérablement renforcée avec le lancement prochain de deux projets de grande envergure : le port à conteneurs de Ndayane et le port minéralier et vraquier de Bargny Sendou » . Et de soutenir : «Avec ces deux infrastructures de classe mondiale, de nouvelles activités maritimes se feront jour et notre pays confortera son standing d'hub maritime et logistique international»

CRISE CASAMANÇAISE : Bis repetita

Le président de la République, Macky Sall, dans son message à la nation du nouvel an du 31 décembre 2016, s'est «réjoui de nos acquis dans la quête d'une paix durable en région naturelle de Casamance». Il a parlé d'une «dynamique positive» qui «sera résolument confortée par la mise en œuvre intégrale des politiques et mesures d'accompagnement en cours d'exécution».

DOMAINES AGRICOLES COMMUNAUTAIRES : Solution au chômage des jeunes

Le président de la République a alors présenté le Programme des Domaines agricoles communautaires (PRODAC) comme l'une des solution au chômage des jeunes. A ce jour, il a permis de créer plus de 11 000 emplois, de former 8 570 jeunes et de soutenir 533 jeunes entrepreneurs agricoles déjà actifs, dit-il. Et de rappeler que pour l'année 2016, le PRODAC s'est renforcé de 7 nouveaux Domaines, à Dodji, Boulel, Fafacourou, Notto Diobass, Niombato, Matam et Sangalkam.

ACCIDENTS DE LA ROUTE : Les regrets du Chef de l'Etat

Le président de la République, Macky Sall, a fait part, à l'occasion du message à la nation du 31 décembre 2016, de son «regret de constater avec vous le nombre trop élevé d'accidents mortels sur nos routes, par la négligence des uns et l'imprudence des autres». Et de marteler que «nous ne pouvons pas nous résigner à cette fatalité ». C'est pourquoi, dit-il, des instructions fermes ont été données au gouvernement pour un contrôle technique plus rigoureux des véhicules et une veille stricte sur le respect du code de la route.

MOUSSA DIAW, PROFESSEUR DE SCIENCE POLITIQUE À L'UNIVERSITÉ GASTON BERGER DE SAINT LOUIS

«Je m'attendais à un discours beaucoup plus corsé...»

Le président de la République a fait un discours de bilan avec des avancées sur un certain nombre de réalisations. Cependant, personnellement, je reste à ma fin. Je m'attendais à un discours beaucoup plus corsé politiquement et aussi un discours tourné vers l'avenir suscitant de l'espoir pour les Sénégalais.

Quand on écoute le chef de l'État, on a l'impression que c'est un discours de début de mandat. Tout simplement parce que j'ai l'impression que son discours est un peu décalé par rapport aux réalités des Sénégalais, à leurs préoccupations. Cela même si le président de la République fait allusion au Programme d'urgence de développement communautaire et à un certain nombre de réalisations dans le domaine social, de l'économie et de l'éducation.

Je m'attendais à ce qu'il fasse des déclarations par rapport au domaine politique parce que cette année vont se dérouler des élections législatives. Je m'attendais à ce que le président annonce de nouvelles initiatives dans le domaine politique parce qu'on sait bien qu'il y a un blocage entre la majorité et l'opposition autour d'un certain nombre de questions.

Le président devait s'inscrire dans une démarche visant à calmer les esprits et établir un climat de paix parce que l'espace politique mérite d'être pacifié avant ces élections. Compte tenu de la situation de la démocratie sénégalaise, je suis donc un peu deçu par le fait que le président n'ait pas abordé la question politique dans ce discours.

Il aurait fallu quelques axes de réflexions pour éviter que le discours ne soit pas trop peu intellectuel, en déphasage avec les attentes du Sénégalais moyen si je peux ainsi m'exprimer.

Je pense que le président dans ce discours ne suscite pas l'espoir des Sénégalais en termes d'amélioration du pouvoir d'achat, de création d'emplois. J'attendais que le président de la République annonce des initiatives visant à réduire le coût de certaines denrées de premières nécessités du fait des faibles rendements agricoles obtenus cette année. Car, comme en témoignent les nombreux mouvements sociaux dont le dernier est la marche des retraités, la situation sociale est très difficile.

MOCTAR SOURANG, PRÉSIDENT DE L'UNP, MEMBRE DU FRONT MANKOO WATTU SENEGAAL : «C'est un discours de plus qui est loin de faire rêver»

J'avais soulevé un certain nombre de questions avant même le discours, notamment la baisse du coût de l'électricité, l'insécurité inquiétante dans nos villes et la nomination d'une personnalité neutre chargé de l'organisation des élections. Je me rend compte que sur la question de l'électricité, le président a annoncé une baisse de 10%.Cependant, je trouve cette baisse très insuffisante parce que le président, lui-même, avait annoncé que la Sénélec, depuis un certain nombre d'années, fait des bénéfices alors que le rôle de cette société n'est pas de faire des bénéfices.

Le président a aussi annoncé par rapport à la problématique de l'insécurité, la construction de nouveaux commissariats de police notamment au niveau des zones transfrontalières et le recrutement d'autres agents de sécurité. Je pense que cela est bien mais on attendait plus une meilleur cartographie de la présence des forces de l'ordre tout comme la prise en charge de la problématique des accidents routiers.

Par contre, je constate avec regret que le président n'a pas abordé dans son discours le secteur de tourisme au moment où beaucoup d'hôtels peinent à trouver un client mais aussi des questions politiques. Ceci bien que 2017 soit une année électorale où les acteurs peinent toujours à trouver un consensus autour de certaines questions essentielles à la bonne tenue de ces élections, notamment la question de la personnalité devant assurer l'organisation matérielle de ces élections et celle concernant le mode de scrutin visant à favoriser une meilleure représentativité du peuple sénégalais à l'Assemblée nationale.

Je rappelle toujours avec 53% des voix, la majorité a 80% des sièges à l'Assemblée nationale contre 20% pour l'opposition qui avait totalisée 47% des voix. Le président n'a pas aussi abordé dans le fond la question de l'emploi des jeunes qui attendaient d'être rassurés par rapport à la politique de l'emploi. Onze mille emplois (11 000) du Prodac et des formations, à mon avis, cela ne fait pas rêver.

Le président s'est contenté aussi à nous dire que notre agriculture est en nette progression alors qu'il nous avait promis une autosuffisance alimentaire. Je considère donc que c'est un discours de plus qui est loin de faire rêver. Le chef de l'État donne des chiffres mais on se demande dans quel Sénégal il les a tirés.

MOUSSA SARR, PORTE-PAROLE DE LA LIGUE DÉMOCRATIQUE : «C'est le discours que les Sénégalais attendaient»

Je pense que le chef de l'État a prononcé un discours que les Sénégalais attendaient. Dans son message, le président a fait le bilan des actions que le gouvernement a réalisées en 2016 et a dégagé des perspectives pour 2017. Les réalisations dont le président a fait état, les Sénégalais peuvent les vérifier sur le terrain. Si vous prenez le secteur de l'économie, il est évident qu'il y a des performances et que beaucoup de progrès ont été faits.

Si on prend aussi le secteur des infrastructures, on constate beaucoup de réalisations à Dakar dont le prolongement de l'autoroute à péage Diamniadio-Sindia, le pont de l'émergence, le tronçon de la Vdn 3 pour ne citer que celles-là. À l'intérieur du pays, on peut également relever un certain nombre d'exemples comme la route Keur Ndaye Lô-Sokone, la route Joal-Djiffer, sans oublier l'accès à l'eau au niveau de certains villages qui a connu beaucoup de progrès à travers le Pudc.

Contrairement au régime précédent, l'endettement, aujourd'hui, est utilisé pour réaliser des infrastructures structurantes comme le Train express régional (Ter) alors que sous le régime libéral de Me Abdoulaye Wade, on s'endettait pour des choses inutiles pour le pays comme c'est le cas du Fesman où le Sénégal s'était endetté à hauteur de 97 milliards. Le régime de Macky Sall ne s'endette pas pour payer des salaires ou pour faire fonctionner l'État.

À travers ce discours, le président nous informe que beaucoup d'efforts ont été faits notamment sur le plan économique. Cependant, sur le plan de l'agriculture, il reste encore du chemin à faire et je pense que le gouvernement doit tout mettre en œuvre pour l'atteinte de l'objectif de l'autosuffisance alimentaire en 2017. Car, c'est cela qui permettra au pays d'arriver le plus rapidement possible à l'émergence.

Maintenant, il reste que le président de la République n'a pas abordé des questions politiques. Cela ne me parait pas paradoxal dans la mesure où il a déjà tout mis en œuvre pour la bonne tenue des prochaines élections législatives. Aujourd'hui, les commissions techniques de révision des listes électorales sont en œuvre et on est en train de les multiplier pour permettre aux Sénégalais d'avoir un accès facile à ces commissions. Les discussions autour des questions électorales sont en cours au niveau du ministre de l'Intérieur entre la majorité, l'opposition et les autres sensibilités. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que le président n'a pas besoin d'épiloguer sur cette question électorale.