Ghana: Une présélection pour la CAN 2017 sans Kwadwo Asamoah

Gardiens de but: Razak Braimah (Cordoba/Espagne), Adam Kwarasey (Rosenborg/Norvège), Richard Ofori (Wa All Stars/Ghana) Défenseurs: Harrison Afful (Columbus Crew/Etats-Unis), Andy Yiadom (Barnsley/Angleterre), Baba Rahman (Schalke 04/Allemagne), Frank Acheampong (Anderlecht/Belgique), John Boye (Sivasspor/Turquie), Jonathan Mensah (Anji Makhatchkala/Russie), Daniel Amartey (Leicester City/Angleterre), Edwin Gyimah (Orlando Pirates/Afrique du Sud) Milieux de terrain: Emmanuel Agyemang-Badu (Udinese/Italie), Afriyie Acquah (Torino/Italie), Thomas Partey (Atletico Madrid/Espagne) Mubarak Wakaso (Panathinaikos/Grèce), Christian Atsu (Newcastle/Angleterre), Ebenezer Ofori (AIK Stockholm/Suède), Samuel Tetteh (Leifering/Autriche), Joseph Larweh Attamah (Başakşehir/Turquie) Attaquants: Asamoah Gyan (Al Ahli/Emirats arabes unis), Jordan Ayew (Aston Villa/Angleterre), Abdul Majeed Waris (Lorient/France), André Ayew (West Ham/Angleterre), Ebenezer Assifuah (FC Sion/Suisse), Bernard Tekpetey (Schalke 04/Allemagne), Rahpael Dwamena (Austria Lustenau/Autriche).

Ce dernier a en revanche laissé sa chance à trois nouveaux : Ebenezer Ofori, Joseph Larweh Attamah et Rahpael Dwamena. Ils devront convaincre l'encadrement des Black Stars qu'ils peuvent aller au Gabon, où la sélection du Ghana affrontera successivement l'Ouganda (17 janvier), le Mali (21 janvier) et l'Egypte (25 janvier).

La presse ghanéenne avait par ailleurs spéculé sur les retours en équipe nationale des milieux de terrain Kevin-Prince Boateng et Sulley Muntari, exclus du groupe ghanéen en plein Mondial 2014. Mais Avram Grant n'a pas donné suite à cette idée. Avec John Boye, Jonathan Mensah, Emmanuel Agyemang-Badu, Asamoah Gyan et André Ayew, le technicien dispose déjà de joueurs expérimentés.

Deux années après s'être inclinés en finale de la CAN 2015, les Ghanéens vont attaquer l'édition 2017 avec un effectif assez similaire à celui présent en Guinée équatoriale. Avram Grant, leur sélectionneur, a convoqué 15 des 23 vice-champions d'Afrique 2015 pour un stage d'une dizaine de jours aux Emirats arabes unis, avant la phase finale de la CAN 2017.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.