Tunisie: Les sportifs qui ont fait une forte impression en 2016: Hachemi Ouahchy (ancien latéral droit de l'ESS et de l'EN) : «Lahmar au-dessus du lot»

Ancien solide latéral droit de l'Etoile Sportive du Sahel et de l'équipe de Tunisie, Hachemi Ouahchy donne la part belle aux milieux de terrain. En établissant son tiercé pour l'année 2016, sa préférence va à ces piliers et dépositaires du jeu

1)Hamza Lahmar : le demi de l'ESS et de l'équipe nationale a énormément progressé. Son impact et son rayonnement en font un atout dont il est difficile de se passer. Ses exploits «balistiques» sur les balles arrêtées, sa discipline et sa simplicité dans le jeu lui donnent aujourd'hui une nouvelle dimension.

De surcroît, il joue régulièrement les premiers rôles sur la scène africaine avec l'ESS, ce qui représente un avantage au moment de négocier la coupe d'Afrique des nations avec les Aigles de Carthage.

2)Mohamed Amine Ben Amor : il se distingue par rapport aux autres pivots par ses étonnantes aptitudes offensives. Donc, il sait allier les qualités de récupération et d'anticipation propres à un demi défensif à celles de la relance et de la construction pour créer le danger devant. Son jeu est «propre» et dépouillé de tout déchet. Il sait tirer du pied droit et gauche. Bref, c'est le milieu moderne que chaque entraîneur aime avoir dans son effectif.

3)Ghaylène Chaâlali : a accompli une remarquable percée à telle enseigne d'ailleurs qu'il mérite actuellement une place au moins dans la liste élargie des 41 joueurs. D'ailleurs, au mois d'août dernier, il a sorti une grande finale de la Coupe de Tunisie avec l'EST, avant de se maintenir au palier supérieur. Il porte en tout cas l'avenir du football national et en même temps du team représentatif.