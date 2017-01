Sénégal/Gabon: Un ancien international sénégalais - "Au Gabon, on touchait 2 millions mensuels dans les années 1980"

"J'ai fait ce que j'avais à faire et je ne regrette rien", a souligné l'ancien international, reconverti entraîneur à Génération Foot et au DUC (Dakar université club) où il a été trouvé ce lundi matin avec l'équipe fanion.

"Au FC 105 et à l'AS Sogara, nous à Shell Sports de Port-Gentil, on essayait de tenir la dragée haute à ces deux mastodontes", a relevé Abba Guèye père de l'ancien attaquant des Lions, Babacar Guèye présent à la CAN 2008 (Ghana).

Dakar — Les footballeurs évoluant au Gabon à la fin des années 1980 touchaient jusqu'à deux millions de francs CFA mensuels, primes non comprises, une situation qui faisait alors de ce pays d'Afrique centrale un véritable eldorado, a indiqué à l'APS l'ancien attaquant international sénégalais Abba Guèye, qui a joué deux ans et demi au Shell Sports de Port-Gentil, un club gabonais.

