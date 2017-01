Congo-Brazzaville: 2017 - La Force publique continuera à garantir la liberté de circulation des personnes et des biens

Le Chef d'Etat-Major général (CEMG) des Forces Armes Congolaises, le général de division Guy Blanchard Okoï, l'a annoncé lors du réveillon d'armes le 31 décembre 2016 à Brazzaville.

Garantir la liberté d'aller et venir des citoyens Congolais et des étrangers ayant choisi le Congo comme leur deuxième patrie ou en séjour sur le territoire national, est l'un des axes vers lesquels sera orientée l'action de la Force publique en cette année 2017. Par ailleurs, Guy Blanchard Okoï, a indiqué que les réflexions complémentaires tendant à implémenter progressivement les réformes liées à la mise en œuvre de la loi de la programmation militaire et des contrats opérationnels seront poursuivies et finalisées. L'objectif étant d'arrimer la Force publique à la modernité afin de faire face aux menaces actuelles et futures avec plus d'efficacité et d'engagement, à en croire le CEMG qui est par ailleurs coordonnateur du groupe d'anticipation stratégique.

« La Force publique dans ses composantes se voudrait être, au cours de l'année 2017, une source d'ardeur nouvelle dans l'accomplissement des missions de défense et de sécurité avec honneur, responsabilité et succès », a indiqué Guy Blanchard Okoï pour qui la cohésion au sein de la Force publique demeure une exigence opérationnelle de premier ordre. Il a promis que la discipline et l'esprit citoyen sont des valeurs qui seront, encore une fois de plus, observées avec une grande rigueur de telle sorte que les instructions relatives à la tolérance zéro soient mises en œuvre partout et en tout temps.

Retro 2016...

Dressant le bilan de l'exercice de l'année qui vient de s'achever, Guy Blanchard Okoï a souligné que 2016 a été une année pleinement opérationnelle, de forte intensité et de labeur. Les opérations intérieures dédiées à la sécurisation des citoyens congolais et à la préservation de l'intégrité du territoire national ont constitué l'épine dorsale des activités de la Force publique. Selon lui, c'est en cela que le département du Pool continue de bénéficier d'une attention particulière dans la recherche des bandits et fugitifs ayant fait l'objet des mandats d'arrêt. « Cette recherche nécessite hélas des délais minimaux afin de préserver les populations civiles des dommages collatéraux préjudiciables pouvant résulter d'une action précipitée de notre part » ,a souligné le CEMG.

Guy Blanchard Okoï a d'ailleurs exprimé une pensée profonde à l'égard des frères d'armes tombés sur le champ d'honneur, victimes du terrorisme et de l'égarement de certains compatriotes avant de formuler le vœux d'une reconnaissance de la République à l'endroit de leurs ayant-droit, leurs mémoires propres ayant déjà été honorées.

Par ailleurs, la Force publique a respecté scrupuleusement ses engagements internationaux de la sécurité collective notamment au niveau de la Mission Internationale des Nations Unies pour la Stabilisation en Centrafrique et aussi dans les instances sécuritaires de la Conférence Internationale de la Région des Grands lacs. « Les actions de coopération structurelle et opérationnelle sont des témoignages de l'excellence de relations bilatérales avec les armées sœurs et de la reconnaissance des capacités opérationnelles de la Police, la Gendarmerie nationale et des Forces Armées Congolaises », a indiqué le CEMG.

Il a également évoqué la poursuite des actions de coopération qui demeure un levier essentiel à actionner dans la marche vers les objectifs assignés à la Force publique tout en saluant l'exemplarité de la fraternité d'armes qui s'exprime en toute circonstance entre le Congo et ses partenaires. « C'est ici l'occasion d'exprimer toute notre gratitude aux Attachés de défense et de sécurité intérieure représentants les pays frères pour l'élan de solidarité manifestée à nos sollicitations », a-t-il dit. Le CEMG a appelé la population civile à consolider le lien Armée-Nation par le biais d'une éducation civique redorant les valeurs morales afin que les jeunes compatriotes soient éloignés des enrôlements négatifs au profit des actions terroristes par des hommes politiques si bien connus.