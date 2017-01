Congo-Brazzaville: Réveillon d'armes - Denis Sassou N'Guesso salue l'engagement de la Force publique en 2016

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a loué le 31 décembre dernier, à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de réveillon d'armes, le dévouement et l'engagement dont les forces de défense et de sécurité ont fait preuve au cours de l'année 2016 tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.

Selon le chef suprême des armées, la force publique a donné le meilleur d'elle-même allant jusqu'au sacrifice suprême. C'est ainsi que Denis Sassou N'Guesso a félicité cet état d'esprit qui reflète bien, d'après lui, les instructions données le 31 décembre 2015 à la force publique. Il s'agissait, entre autres, de renforcer les capacités de la Force publique ; poursuivre l'effort d'instruction et de renforcer l'organisation et la discipline. A cet effet, le président de la République rassurait les forces de défense et de sécurité que, malgré la conjoncture économique et financière difficile, le gouvernement mettrait tout en œuvre pour donner à la force publique le minimum des moyens lui permettant d'accomplir ses missions.

« Il s'agissait aussi de faire que la Force publique n'arrête pas d'établir les relations de confiance avec l'ensemble du peuple. Nous avons constaté que lors de l'accomplissement de toutes ses missions à l'intérieur du pays, elle ne s'est jamais départie de cet état d'esprit qui consiste partout, à préserver les intérêts du peuple. Et nous pouvons donc nous féliciter de cette situation car ces missions ont été accomplies avec bonheur », s'est réjoui le chef suprême des armées.

Il a, par ailleurs, demandé à la force publique de continuer à accomplir ses missions dans le même esprit car cet effort d'organisation, de discipline doit se poursuivre en 2017. Il a également souligné la nécessité d'apporter davantage à la force publique la notion permanente du devoir et du sacrifice. « Le devoir et le sacrifice parce que chez nous, le service de la patrie c'est parfois jusqu'au sacrifice suprême. Ce sont donc ces forces morales qui doivent guider nos pas, nos actions ; amener la force publique à ce niveau de forces morales d'engagement parce que dans ce métier-ci, on va le plus loin possible dans l'effort, l'engagement jusqu'au sacrifice suprême s'il le faut », a martelé Denis Sassou N'Guesso, précisant que cette dimension morale devrait être inculquée aux hommes à tous les niveaux au cours de l'année 2017 en plus de la poursuite des efforts déployés avec bonheur.

Restaurer la paix et la sécurité ainsi que maintenir la stabilité dans le pays

Face à quelques velléités de trouble à l'ordre public qui sont perceptibles dans certaines localités du pays, notamment dans le département du Pool, le chef de l'Etat sait compter sur la capacité des forces de défense et de sécurité. En effet, ces dernières s'emploient à faire en sorte que les forces du mal n'aient pas le dessus et que les populations ne soient pas toujours exposées à l'espèce de psychose, dérangeant en permanence sa quiétude et empêchant l'accomplissement des tâches de développement.

« Je sais que vous avez le moral et la capacité pour y faire face pour que, progressivement, comme nous l'avons toujours souhaité, la paix, la sécurité et la stabilité règnent toujours dans notre pays. C'est dans cet esprit que nous allons terminer cette année 2016 et engager l'année 2017. Je souhaite que cette année 2017 soit pour la force publique toujours une année de succès », a conclu Denis Sassou N'Guesso, indiquant que, malgré les difficultés, l'espoir est permis.