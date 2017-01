Sénégal: Arrêt de la colonisation israélienne sur les terres palestiniennes - Les imams de Rufisque saluent l'application stricte du droit international

Pour la suite, le religieux invite les Sénégalais à faire preuve de vigilance et de solidarité afin de pouvoir faire face à la capacité de nuisance de l'État juif sur l'image du Sénégal, à travers sa grande mainmise sur les puissants médias internationaux. L'imam Fall explique qu'en agissant par la menace de suspendre tous les programmes de coopérations entre nos deux états, « Israël montre avec ces sanctions sa propre conception des relations diplomatiques et économiques. C'est-à-dire, seuls ceux qui pensent comme moi-même quand je suis dans l'illégalité sont mes amis » !

À en croire le coordonnateur de l'association des imams de Rufisque, le Sénégal n'est pas contre Israël, au contraire, il a toujours soutenu l'existence de deux Etats de la Palestine et d'Israël. Tout en reconnaissant le droit de l'État hébreux de se protéger contre le terrorisme et les attentats, il estime que cela ne doit pas être «un prétexte pour violer la souveraineté territoriale d'un autre pays. Les colonisations et leur poursuite étaient une injustice»

Pour lui, en adoptant une telle posture, le Sénégal a « appuyé la justice. Et, il faut que l'on retienne ce geste comme un moment marquant dans de la diplomatie souveraine sénégalaise. Si c'était la Palestine qui était dans le non droit, le Sénégal ne l'aurait pas appuyé même si c'est un pays frère musulman ».

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

