Gambie: « Nous sommes prêts à défendre notre pays contre toute agression » lance Yahya Jammeh

Faisant partie de la liste des six personnalités juridiques devant statuer sur le recours en annulation des… Plus »

Yahya Jammeh qui dirige la Gambie d'une main de fer depuis 22 ans avait dans un premier temps reconnu sa défaite au scrutin présidentiel suscité et félicité l'homme d'affaires, Adama Barrow, vainqueur de l'élection selon les résultats proclamés le 2 décembre par la Commission électorale indépendante. A la grande surprise des Gambiens, il fera volte-face le 9 décembre, rejetant les résultats et réclamant un nouveau scrutin, en assurant qu'il demeurait président tant que la Cour suprême ne se serait pas prononcée sur son recours qui doit être examiné le 10 janvier.

« C'est, en fait, une déclaration de guerre et une insulte à notre Constitution. C'est donc totalement inacceptable », a déclaré le chef de l'Etat gambien. « Nous sommes prêts à défendre le pays contre toute agression et il n'y aura aucun compromis à ce sujet », a averti le président.

