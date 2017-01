Congo-Kinshasa: La France salue la signature de l'accord du 18 octobre entre la majorité présidentielle et l'opposition

Le « compromis politique global et inclusif du centre interdiocésain » a été signé le 31 décembre 2016. La France espère que le spectre de la guerre civile n'aura plus lieu. Le chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault, s'est dit satisfait de la signature de l'accord politique en République démocratique du Congo (RDC). « Cet accord continent les éléments d'une sortie de la crise politique et institutionnelle que connaît le pays », a-t-il déclaré.

Jean-Marc Ayrault a rendu hommage aux évêques et aux négociateurs de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco) « dont le travail inlassable et déterminé a permis la conclusion du compromis ».

Il a appelé, au nom de la France, les signataires et les parties engagées par l'accord à respecter leur parole, à tout faire « à tout faire pour préserver l'esprit constructif qui a présidé aux négociations et à régler dans ce même esprit l'ensemble des points restant en suspens. En mettant de côté les intérêts partisans, les signataires ont donné la priorité à la paix et à la dignité de leur pays. Je salue cette attitude ».

« La RDC doit s'atteler sans tarder à la préparation des élections dans les délais agréés. La France est disposée à apporter tout le soutien nécessaire à cette fin », a conclu le chef de la diplomatie française. L'accord a été signé à une heure de la Saint-Sylvestre. Six représentants de la majorité présidentielle, trois représentants de l'opposition et deux représentants de la société civile ont apposé leurs signatures à l'accord du 18 octobre. Un autre camp appartenant à l'opposition et à la société civile n'a pas paraphé le document. Seul le MLC n'a pas pris part à la cérémonie.