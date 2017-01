Sénégal: Landing savané sur le message de nouvel an de Macky Sall - «Un discours rassurant et une ambition pour le sénégal»

Landing Savané, le Secrétaire général d'And Jëf-Parti africain pour la démocratie et le socialisme (Aj/Pads Authentique, mouvance présidentielle) est formel. Le chef de l'Etat a présenté « un discours rassurant et une ambition pour le Sénégal », a l'occasion du nouvel an.

Le premier des « Follistes » qui se prononçait dans une déclaration reçue à la rédaction hier, dimanche, a ainsi affirmé que «Le président Macky Sall a présenté, un discours rassurant et une ambition pour le Sénégal». Il a souligné dans la foulée que dans son message de nouvel an à la nation, le chef de l'Etat «a réaffirmé, avec force, des nombreuses priorités » que partage Aj/Pads/A. Et de poursuivre : « Naturellement, les populations saluent la baisse de 10% du prix l'électricité qui est une excellente nouvelle pour les ménages mais aussi un soulagement pour les entreprises PME et PMI notamment».

Landing Savané notera à la suite du président Macky Sall que «La Senelec a augmenté sa capacité de production et la qualité du service grâce à la diversification du secteur par la création de nouvelles unités de production d'énergies, notamment d'énergie solaire ».

Cependant, selon le patron d'Aj, « L'agriculture reste la priorité pour notre développement. Le renforcement et l'équipement en matériels agricoles du monde rural par des tracteurs, des moissonneuses batteuses, décortiqueuses et autres semoirs y contribueront ». Dans la même optique, il saluera « le développement de l'élevage et la modernisation de la pèche, notamment la construction des quais de débarquement modernes à Yoff, Ngaparou, Pointe Sarène et autres qui sont en cours d'exécution».

Au même titre, l'enseignement supérieur qui « bénéficiera de réformes et de financements significatifs qui aideront à son dynamisme et à son développement au niveau national ». Landing savané qui s'est félicité du discours du président de la République a tenu par ailleurs à faire savoir que « D'autres programmes importants ont été annoncés mais la question de l'emploi des jeunes tient à cœur les populations».

Aussi dira-t-il dans sa déclaration, «c'est pourquoi il urge de rappeler la nécessité de développer d'autres secteurs essentiels pour trouver des solutions pérennes. C'est le moment de rappeler le potentiel de l'artisanat qui constitue un point fort de l'économie populaire et mérite tout le soutien du gouvernement ». dans la même mouvance, Landing Savané a tenu à rappeler aussi que « le tourisme est un secteur que notre pays doit développer pour valoriser la Teranga et il faut, pour cela, la création urgente d'une compagnie aérienne nationale ou sous-régionale pour assurer des coûts compétitifs de transports aériens vers notre pays et ses partenaires ».