Tunisie: Naoufel Chouchane (directeur technique de la FTGolf) - «Mehdi Ben Halima et Kenza Ladhari, c'est le haut niveau !»

C'est quelque peu passé sous silence, mais les efforts pour promouvoir le golf en Tunisie ont récemment été gratifiés du Flambeau d'or pour le meilleur management sportif. Au-delà des efforts et de la stratégie audacieuse mis en place pour hisser le golf à un palier flatteur, les tenants de ce noble sport brillent justement par leur implication et un engagement à toute épreuve.

Il est vrai que la comparaison avec nos voisins, précisément le Maroc, est sans commune mesure volet infrastructure et surtout budget de fonctionnement. Et pourtant, l'important est de toujours hisser haut et fort l'étendard national lors des manifestations internationales.

A ce titre, nos champions brillent régulièrement sur la scène continentale et arabe. Le podium est régulièrement notre cible et cela rejaillit positivement sur la vulgarisation de ce sport. Nous avons ainsi pris attache avec M. Naoufel Chouchane, directeur technique de la FTG, pour nous apporter un éclairage sur la crème de nos golfeurs via une short-list qui fait l'unanimité chez les puristes, les spécialistes et les adeptes.

1- Mehdi Ben Halima : «C'est le grand espoir de la discipline. Il n'a que 13 ans, mais il caracole souvent en tête lors des différentes manifestations. Champion arabe de la catégorie U15, il représente le haut niveau local et ambitionne même d'intégrer le gotha mondial. Ben Halima, c'est un projet de grand golfeur, un sportif qui allie justesse, force et précision. Il a été bercé dans la sphère du golf étant petit, du côté du parcours de La Soukra dès l'âge de 4 ans.

Conditionné, déterminé, motivé et surtout inspiré, il n'en fallait pas plus pour que sa marge de progression soit considérable. Et dire qu'il n'a pas achevé son cursus et son apprentissage. S'il poursuit dans cette voie, c'est un futur crack de la discipline que nous tenons. Je doit aussi mentionner chez les jeunes Amine Hadj Naceur et Khaled El Fetni, deux pousses qui ont déjà tout des grands.

2- Chez les aînés, je cite Rabeh Bedoui et Lyes Barhoumi. Le premier a régulièrement fait partie du gotha arabe et de la short-list de l'équipe nationale. Le second est un adepte de la rigueur et de l'esprit d'équipe. La notion de groupe et d'équipe est importante pour ce tandem. Ils l'on prouvé à maintes reprises lors des différentes manifestations.

3- Elle devrait être en pole position de ma liste. Mais j'en parle à la fin car elle vaut forcément le détour. Kenza Ladhari, 17 ans d'âge et championne arabe incontestée est à l'image de la progression du golf en Tunisie. Cela fait plus de quatre ans qu'elle trône sur le golf local et franchi à la vitesse de l'éclair les marches sur le double plan arabe et continental. De graine de championne, elle est en passe de devenir la référence et le porte-étendard du golf en Tunisie. A son âge, que de chemin a été parcouru et le meilleur est à venir.