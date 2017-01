Sénégal: Infrastructures, ter, autosuffisance alimentaire, hydraulique ... - Macky fait son show

Macky Sall n'a pas aussi occulté dans son adresse ou bilan-programme les réalisations et autres projets du gouvernement en matière d'infrastructures, d'agriculture et d'hydraulique.

Après avoir listé les chantiers inaugurés (autoroute Diamniadio-AIBD-Sindia ; échangeur de l'Emergence ; 3ème section de la Voie de Dégagement Nord ; route des Grandes Niayes, Rufisque-Bayakh-Notto-Diogo-Lompoul, Macky Sall a annoncé que d'autres projets seront lancés prochainement, dont les routes Sédhiou-Marssassoum; Kédougou- Salémata ; Dabo-Médina Yoro Foulah; Bambey-Baba Garage et la dorsale de l'île à morphile. Des chantiers auxquelss'ajouteront la construction du pont de Foundiougne et la réhabilitation des Routes Nationales n°1, Tambacounda- Bakel; n°2, Ndioum-Ourossogui-Kanel-Bakel; et n°7, Dialocoto-Mako.

Le chef de l'Etat prêtera à ce niveau une attention particulière au Train Expresse Régional (Ter). Aussi a-t-il rappelé dans son message : « De plus, j'ai lancé ce 14 décembre le projet de Train Express Régional (TER). C'est le plus grand projet du Sénégal indépendant. Près de 10 000 personnes travailleront sur le chantier. Au total, 15 trains d'une capacité de transport de 115 000 passagers par jour, desserviront la ligne, en raison d'un départ toutes les 15 minutes ».

La question agricole semblera mettre le Président davantage encore à l'aise. « Ce soir, mes chers compatriotes, je suis également heureux de vous annoncer les progrès significatifs dans notre quête de l'autosuffisance alimentaire. Pour la présente campagne, pratiquement toutes les productions sont en hausse.

La récolte du riz a progressé, avec 950 779 tonnes ; un niveau jamais atteint. Au total, la production céréalière s'élève à 2 247 094 tonnes, et la production horticole cumule à 1 206 810 tonnes, dont 91 000 exportées; une performance sans précédent.

En définitive, seule la récolte d'arachides a accusé un très léger recul, avec 997 593 tonnes, contre 1 050 042 tonnes en 2015. En soutien aux producteurs, le prix du kilogramme d'arachides a été relevé de 200 à 210 francs ». ce satisfecit décerné au secteur agricole n'obligeront pas Macky Sall à occulter l'élevage et la pêche, eux qui constituent, avec l'agriculture, selon le chef de l'Etat « les sources nourricières de notre pays, et qui restent aussi au cœur de mes priorités ».

Autre secteur ayant retenu l'attention de Macky Sall, celui de l'hydraulique qu'il a qualifié de « secteur vital ». « 2017 verra le démarrage du chantier de la 3e usine de Keur Momar Sarr. Les études techniques du projet d'unité de dessalement de l'eau de mer aux Mamelles et de renouvellement de 460 km de conduites d'eau à Dakar seront aussi achevées.

A terme, les besoins en eau potable pour Dakar, Diamniadio et la Petite côte seront sécurisés pour 20 ans ». Se voulant plus soucieux de tous les besoins nationaux, Macky Sall dira aussi « J'accorde la même priorité à l'hydraulique rurale, dont le programme de 300 forages, démarré en 2013, est en cours d'exécution ; 210 forages et 13 stations de pompage étant réalisés, et 45 localités principales desservies en 2016...

Au total, ces réalisations ont permis à 630 000 personnes d'avoir accès à l'eau potable ». Seul bémol, selon Macky Sall ; « des zones entières de notre pays, comme oubliées depuis des années du processus de développement, restent dépourvues du minimum de services publics ».

Pour y remédier, le chef de l'Etat dira avoir mis en route le Programme d'Urgence de Développement Communautaire (Pudc), lancé en juillet 2014 avec quatre composantes : eau, électricité, pistes de désenclavement et équipements pour alléger la pénibilité des travaux des femmes. Au final, a indiqué le Président ; « Après deux années de mise en œuvre, les résultats du Pudc sont plus que satisfaisants.

Des centaines de villages ont été sortis de l'obscurité et du désenclavement, et ont pu avoir accès à l'eau et aux équipements pour l'allégement des travaux des femmes ; à l'image de Bambadinka, de Tessékéré, de Loumbol Samba Abdoul, de Ya Moussa et de Goundiaye, entre autres localités ayant bénéficié du PUDC » Qui plus est, sur le volet hydraulique du PUDC, nous avons acquis un financement additionnel de 60 milliards de FCFA pour démarrer, dès le 1er trimestre de 2017, des travaux de construction et de réhabilitation de 251 forages »