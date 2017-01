Sénégal: Discours à la nation du 31 decembre 2016 - Macky met à jour sa vision du sénégal

L'adresse à la Nation du 31 décembre 2016 a été encore une fois l'occasion pour le président de la République de décliner sa «vision» du Sénégal, voire son rêve de Sénégal dans un avenir plus ou moins proche ou du moins pour l'année 2017 qui se profile.

De la prise en charge des besoins de santé primaire des Sénégalais à la baisse envisagée du coût de l'électricité, en passant par la lutte contre le chômage des jeunes par la promotion de la formation professionnelle, le développement de notre projet d'école, la problématique hydraulique, la question de l'autosuffisance alimentaire, les infrastructures et autre énergie, Macky Sall a esquissé un tableau «clinquant» de son programme pour le Sénégal.

En prenant toutefois soin d'éviter soigneusement les dossiers «chauds» de la République liés aux échéances électorales sur fond de contestation du fichier par l'opposition.

Le cadeau de fin d'année le plus prometteur dans le discours à la Nation d 31 décembre aura certainement été l'annonce d'une baisse sur le prix de l'électricité de 10% à compter du premier bimestre 2017. Une véritable épine en passe d'être enlevée des pieds du citoyen lambda, en proie à une taxation de l'électricité qui grève dangereusement son budget, s'il en dispose. « Dans le secteur de l'énergie, autre pilier du PSE, nos efforts de redressement portent leurs fruits.

Grâce aux mesures vigoureuses d'assainissement dans la gestion, la Senelec qui accusait des pertes cumulées de plusieurs milliards, affiche un exercice bénéficiaire pour la troisième fois consécutive depuis 2014. La fourniture d'électricité connait une nette amélioration. Ainsi, de 912 heures en 2011, le temps moyen annuel de coupure a été réduit à 73 heures en 2016

Rien que pour l'année 2016, la Senelec a mis en service 270 MW additionnels, soit plus de la moitié de ses capacités cumulées en 2015, qui étaient de 510 MW », dira Macky Sall. Conséquence : « Avec tous ces acquis, mes Chers Compatriotes, j'ai le plaisir de vous annoncer une baisse de 10% sur le prix de l'électricité, à compter du premier bimestre 2017, dont les modalités seront fixées par la Commission de Régulation du Secteur de l'Electricité.

Cette baisse représentera un gain de 30 milliards en faveur des consommateurs ». Une manière sans nul doute de comprimer le calvaire des « gorgorlus » face à la charge de l'électricité mais sans donner satisfaction à l'association des consommateurs de l'électricité (Adeetels) qui réclamaient la semaine dernière seulement une baise de l'ordre de 15 %.

4 HÔPITAUX 25 NOUVEAUX CENTRES DE FORMATION À PARTIR DE 2017

Macky Sall a aussi révélé dans son adresse à la Nation que le gouvernement comptait construire 4 nouveaux hôpitaux en 2017. « Dans le domaine de la santé et de l'action sociale, nos efforts porteront en 2017 sur la construction de 4 nouveaux hôpitaux, à Touba, Kaffrine, Sédhiou et Kédougou ».

Cette mesure serait renforcée par « l'acquisition de 195 ambulances médicalisées » et « le renforcement du système d'approvisionnement en médicaments grâce à l'initiative Yeksinaa, qui facilitera la distribution de médicaments et produits essentiels aux zones isolées ». a dit le Président. Avant d'annoncer « le recrutement de 1 000 agents dans le secteur de la santé ».

Le président de la République a également réitéré son souci constant de renforcer l'offre éducative du Sénégal/ Aussi a-t-il annoncé l'érection de 25 nouveaux centres de formation à partir de 2017, en vue de mieux adapter le système éducatif aux besoins du marché de l'emploi. Macky Sall dira ainsi : « 25 nouveaux centres de formation seront construits à partir de 2017, en plus du Pôle des métiers de Diamniadio et des lycées professionnels de Sandiara et de Fatick en cours de réalisation...

Plus que l'acquisition de connaissances théoriques, c'est en développant davantage une formation qualifiante aux métiers et aux activités génératrices de revenus que nous lutterons plus efficacement contre le chômage ». Poursuivant son argumentaire, le président Sall soulignera : «Au regard de tous nos efforts, nous devons aussi réfléchir sur la qualité de notre système éducatif, sur ses performances et son adéquation aux besoins du marché de l'emploi. Des mutations s'imposent, si nous voulons que notre système reste au contact du progrès ».

UN PROJET D'ECOLE A RENFORCER

Loin d'en finir avec le sujet, le chef de l'Etat a dit dans son message de fin d'année : « En plus du renforcement du quantum horaire des filières scientifiques et techniques, j'ai donc fixé au gouvernement l'objectif d'orienter au moins 30% des élèves issus du cycle fondamental vers la formation professionnelle et technique ».

Macky Sall a tenu à rappeler par ailleurs qu'en 2016, « 9 547 professeurs et maîtres contractuels ont été mis en solde et plus de 21 milliards payés à titre de rappel au corps enseignant, toutes catégories confondues ». Qui plus est, «l'Etat a investi plus de 89 milliards pour l'extension de la carte scolaire, les équipements et l'amélioration des conditions de travail en milieu scolaire ».

Dans ce cadre ; notera le président de la République, le programme de résorption des abris provisoires sera-t-il « étendu à 2714 établissements en 2017, pour 6600 classes à remplacer ». mieux, a précisé le chef de l'Etat, « Pour des campus universitaires plus accueillants, le programme de 30 000 lits pour le logement des étudiants, qui a déjà démarré à Dakar et Saint-Louis, sera poursuivi, en même temps que la construction de nouveaux restaurants ».

Les efforts pour renforcer le secteur de l'université seront accrus, selon le président qui fera comprendre qu' »Avec l'adoption de la loi sur les universités publiques et celle portant sur la réforme des titres et grades, nous avons créé le cadre pour une meilleure gouvernance de l'Enseignement supérieur ».

Le président de la République dira pour finir sur le sujet : «Au total, l'investissement consacré à l'enseignement supérieur sur la seule période 2015-2017 mobilisera 302 milliards de F CFA».

D'ailleurs, a indiqué Macky Sall, le Programme des Domaines agricoles communautaires (Prodac) qui a permis de « créer plus de 11 000 emplois, de former 8 570 jeunes et de soutenir 533 jeunes entrepreneurs agricoles déjà actifs... s'inscrit dans cette nouvelle dynamique », visant à développer davantage une formation qualifiante aux métiers et aux activités génératrices de revenus. Le président de la République rappellera que dans cette perspective, le Prodac s'était renforcé en 2016 de « 7 nouveaux Domaines, à Dodji, Boulel, Fafacourou, Notto Diobass, Niombato, Matam et Sangakam.

CRISE POSTEELECTORALE EN GAMBIE : Macky plaide encore la transmission pacifique du pouvoir

Macky Sall a également tenu, au cours de son adresse, à réitérer son soutien à l'endroit du peuple gambien, «pour une transmission pacifique du pouvoir», conformément aux résultats de la présidentielle gambienne du 1er décembre dernier, remportée par le candidat de l'opposition Adama Barrow. «Ce soir, mes chers compatriotes, en votre nom et au mien propre, je voudrais aussi réitérer notre soutien et notre solidarité à nos frères et sœurs de la Gambie, pour une transmission pacifique du pouvoir, conformément au choix qu'ils ont librement exprimé à l'élection présidentielle du 1er décembre 2016 (... ) », a-t-il déclaré.

Qui plus est, dira Macky Sall, « Sur ce dossier et sur d'autres, notre diplomatie dont je me réjouis du dynamisme continuera d'œuvrer sans relâche, y compris dans le cadre de son mandat au Conseil de sécurité, à la promotion des idéaux de paix, de démocratie, de justice et de fraternité humaine ». Selon le chef de l'Etat, ces idéaux « font la force et la raison d'être de la nation sénégalaise » et « nous engagent à nous rassembler par-dessus nos différences, et à être unis et solidaires, dans le respect de nos diversités ».