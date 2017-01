Sénégal: Clôture du 9 fesnac à kolda - Ziguinchor remporte le grand prix

Les rideaux sont tombés le 31 décembre 2016 sur le 9 fesnac à kolda. Les compétitions de théâtre, de danse et de musique ont pu se dérouler, malgré les difficultés enregistrées. Et la délégation de Ziguinchor a pu rafler le grand prix Douta Seck. Sédhiou et Louga ont été successivement couronnés en musique et en danse.

C'est au terrain vague de Réveil de Sikilo que la clôture a été faite. L'espace s'est avéré exiguë pour l'occasion. Sous la présence des ministres de la culture et de la communication, M. Mbagnick Ndiaye et celui de l'Environnement et du Développement Durable, M. Abdoulaye Bibi Baldé, premier magistrat de la ville hôte des compétions.

Pour la Musique, la région de Sédhiou est sortie vainqueur de cette complétion avec une enveloppe d'un million de francs. Sans surprise, les lougatois rentrent avec le trophée de la Danse, empochant aussi un million de francs et celui du Théâtre avec la même somme d'argent, est gagné par Ziguinchor. Les Ziguinchorois sont repartis aussi avec le prestigieux grand prix Douta Seck. Présidant la cérémonie de clôture, le ministre de la culture et de la communication, M. Mbagnick Ndiaye de se réjouir de la qualité de l'organisation : «Kolda a relevé le défi de l'organisation en matière d'accueil, d'hébergement, de la programmation des activités. Mieux, elle a placé la barre haute et je tiens à remercier toute la population Koldoise avec à leur tête, le maire Abdoulaye Bibi Baldé».

Pour la prochaine édition, les rencontres d'évaluations des prochaines semaines permettront de désigner la région d'accueil du 10 FESNAC. Rappeler que le ministre de la culture a offert comme promis un studio d'enregistrement aux artistes du Fouladou.