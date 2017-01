Sénégal: Keur madiabel/Succession de Tanor à la tête du PS - Sérigne Mbaye Thiam ne ferme pas la porte

On ne peut pas l'empêcher d'aller voir ses amis. Si par contre Khalifa Sarr se livre à des actions contradictoires aux principes politiques du parti ou à une campagne en direction des 375.000 militants socialistes sans mandat du parti, le secrétariat exécutif national du parti s'en saisira et prendra les mesures idoines face à ces actions fractionnistes », a fait apprendre Serigne Mbaye Thiam.

Si des camarades de parti souhaitent que je les dirige, je ne me dérobe pas. Compte tenu de mon cursus scolaire, universitaire, professionnel et politique, je rends grâce à Dieu de ce parcours et je serais toujours prêt à servir le parti socialiste tant que je serais avec mes forces, partout, et à n'importe quelque heure », a indiqué le ministre de l'Education nationale.

Ainsi, pour ce qui est relatif à ce sujet, Serigne Mbaye Thiam a estimé que « la coordination départementale socialiste de Nioro et les jeunes en particulier n'ont fait que preuve de responsabilité et de patriotisme par rapport à leur département. Si d'autres leaders bénéficiaient de ce privilège, ils ne pourront que s'en féliciter. Mais personnellement, je pense qu'ils ont raison d'exprimer leur volonté que leur parti soit dirigé par un responsable de leur coordination.

