Tunisie: Au Cœur du Débat - Les interrogations qui s'invitent

La rétrospective d'une année de notre vécu national peut assurément prendre la forme d'un passage en revue des événements majeurs de l'année qui s'achève, tout comme elle peut imaginer et mettre en scène les problématiques qui s'invitent déjà pour investir 2017 et façonner l'avenir du pays.

Et le questionnement terroriste est déjà à la «une», avec cette légitime polémique sur le «repentir», le «retour» et le «pardon». Sachant qu'une telle hypothèse aurait exigé de la part des takfiristes jihadistes une profonde remise en question conceptuelle et idéologique qui viendrait remettre en cause les bases théoriques du salafisme et du takfirisme. Ce qui est loin d'être le cas.

Une inévitable approche sécuritaire

Mais, au-delà des attitudes complaisantes, intransigeantes ou permissives, se pose l'impératif d'une inévitable approche sécuritaire face au nombre inquiétant de «nos» jihadistes envoyés dans les zones de conflits et celui déjà considérable de ceux qui, selon le ministre de l'Intérieur, sont déjà revenus en Tunisie. Alors qu'en faisant allégeance audit «Etat islamique», ils ont bel et bien renié leur nationalité et déclaré là guerres à la Tunisie.

Face à ces préoccupantes réalités, l'union nationale se doit de compter ses troupes et de se déterminer, en évaluant la position des diverses forces qui la composent et la détermination de chacun.

D'où l'importance d'une relecture de l'échiquier politique et de ses éventuelles recompositions. A l'image du dédoublement officiel de Nida Tounès suite au communiqué des «six partis» refusant le retour des jihadistes, menés par Machroû Tounès. Même si il est bien clair que, contrairement à Ennahdha, l'autre expression du Nida autant que le groupe parlementaire du parti se sont clairement exprimés, eux aussi, contre le «retour».

Oublier l'investissement et la reprise

Il est évident que les perspectives de l'investissement et d'une reprise de l'économie sont tributaires des conditions de sécurité qui prévaudront dans le pays. Si l'on devait aller vers l'accueil de deux ou trois mille jihadistes, même derrière les barreaux, les promesses de la Conférence internationale sur l'investissement seraient caduques, autant que les promesses de l'expérience démocratique tunisienne.

Il ne s'agit donc pas d'une simple polémique entre «gauche nostalgique» et islamistes se «rappelant leur jeunesse», mais de la nécessité impérieuse de protéger le pays et son peuple. Comme l'a si bien dit Youssef Chahed. Surtout que ceux qui se démarquent de cette attitude de principe finiront par quitter l'union nationale. Ce qui conduirait à de profondes corrections au niveau de l'échiquier politique national.

Un nouvel échiquier en vue ?

Nous assistons, ces derniers temps, à plusieurs recompositions, rapprochements, reconfigurations dans diverses familles ou groupes politiques. Le communiqué des «six partis», où Ridha Belhaj signe au nom de Nida, en est l'une des illustrations. Mais bien d'autres initiatives investissent la sphère politique, comme le mouvement de Zenaïdi, le nouveau parti de Néjib Chebbi, le nouveau positionnement de l'UPL...

Et tout semble tourner autour d'un nouveau concept d'«alliance démocratique» ou «front progressiste» destiné, dit-on, à garantir, face à Ennahdha, un nouvel équilibre de l'échiquier politique.

L'année 2017 peut également, au contraire, sceller le succès du gouvernement d'union nationale tel qu'il est ou en élargissant l'éventail. Avec un parti Ennahdha ferme face au jihadisme, non seulement comme concept et pratique, mais également comme risque majeur importé par des «pardonnés» où des «repentis».