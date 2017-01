Sénégal: Participation de l'équipe du Sénégal à la CAN 2017 - Macky sall offre les lions du beach soccer en exemple

Macky Sall a offert en exemple l'équipe nationale de football qui va prendre part à la Coupe d'Afrique des nations, prévue du 14 janvier au 5 février 2017 au Gabon. Dans son discours à la nation prononcé le 31 décembre 2016, le président de la République, souhaite que le titre champion d'Afrique décroché à Lagos puisse inspirer à l'équipe d'Aliou Cissé. Le Sénégal fera le premier pas vers la campagne dés ce lundi avec le début de leur regroupement.

Dans son discours à la nation du président de la République prononcé ce 31 décembre 2016, le président Macky Sall a souhaité que les Lions de Beach soccer, quadruples vainqueurs de la Can (2008, 2011, 2013 et 2016) inspirent l'équipe nationale de football qui va prendre part à la prochaine Coupe d'Afrique des nations prévue du 15 janvier au 5 février prochain au Gabon. « Je renouvelle mes chaleureuses félicitations à notre équipe nationale de beach soccer, championne d'Afrique en titre. Puisse son exemple inspirer les Lions, que j'encourage vivement sur la route de la CAN 2017 », a-t-il déclaré de son message.

L'équipe d'Aliou Cissé sera d'ailleurs ce mercredi 4 janvier prochain les hôtes du chef de l'Etat pour les besoins de la traditionnelle cérémonie de remise du drapeau. C'est encore une autre occasion pour Macky Sall d'encourager et de galvaniser les Lions dans cette mission de conquête d'un premier titre continental que tout un peuple attend depuis longtemps. Dans la liste qui a été publiée vendredi dernier par le sélectionneur national, les 14 joueurs disposent déjà d'une expérience en phases finales de la Can.

Il s'agit de Khadim Ndiaye, Zarco Touré, Kara Mbodj, Cheikh Mbengue et Lamine Gassama, Mohamed Diamé, Pape Kouly Diop, Cheikhou Kouyaté, Idrissa Gana Guèye, Sadio Mané, Moussa Konaté, Moussa Sow, Henri Saivet et Mame Birame Diouf. Les Lions feront le premier pas vers cet objectif majeur ce lundi 2 janvier avec le début du regroupement. L'équipe de Aliou Cissé prendre ensuite la direction de Congo choisi pour servir de base à une préparation d'une dizaine de jours.

Avant de rallier le Gabon, ce stage sera ponctué par deux matchs amicaux que les Lions vont livrer contre la Lybie le 8 Janvier au state de Kintélé de Brazzaville et ensuite contre le pays hôte le 11 janvier à Brazza.A la Can, le Sénégal va évoluer dans le groupe B et affronte respectivement la Tunisie, le Zimbabwe et l'Algérie.