Tunisie: Les sportifs qui ont fait une forte impression en 2016: Ibtissem Trimech (ancienne championne d'Afrique d'aviron) : «Mohamed Taieb au-dessus du lot»

De plus, il est plus difficile de disputer des régates en solitaire qu'en équipage double.

Contrairement aux filles, il concourt en équipage individuel, ce qui exige beaucoup plus d'efforts à fournir et, par conséquent, une condition physique plus importante. Ce rameur a du talent. Mais il a besoin d'un meilleur encadrement si on veut qu'il perce dans la discipline et que ses efforts soient récompensés par des médailles.

«L'aviron est un sport de longévité. C'est qu'un rameur peut être au summum de sa carrière à l'âge de 33 ans. Mais pour percer dans notre discipline, plus tôt un rameur commence sa carrière, mieux cela vaudrait. Il n'est pas donné à tout le monde de percer dans cette discipline qui exige beaucoup de patience, de l'endurance et un travail de longue haleine avant que le sportif ne commence à cueillir ses premières distinctions à l'échelle internationale où la concurrence est très rude.

