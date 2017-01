Algérie: Ouargla - Les accidents de circulation en "légère" hausse en 2016

Ouargla — Les accidents de circulation routière ont enregistré une "légère" hausse dans la wilaya d'Ouargla, durant l'année 2016, comparativement à celle de 2015, a-t-on appris lundi auprès des services de la sûreté de wilaya.

Au moins 230 accidents ont été enregistrés en milieu urbain en 2016 et se sont soldés par 11 morts et 272 blessés, contre 206 accident en 2015 ayant fait 15 morts et 257 blessées, soit une hausse de 24 accidents, a-t-on précisé en marge d'une journée de sensibilisation et de formation destinée aux professionnels du transport.

Le facteur humain reste toujours la principale cause de ces accidents, surtout du fait du non-respect du code de la route, l'excès de vitesse, le non-respect de la distance de sécurité et les dépassements dangereux, signale-t-on.

Les facteurs liés à l'état du véhicule et à l'environnement, y compris les conditions climatiques, sont les autres causes d'accidents relevés, selon la même source.

Retenue dans le cadre du plan d'action de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), cette rencontre, à laquelle ont pris part des professionnels du transport de personnes (urbain et inter-wilayas) et de marchandises, en plus des représentants de l'antenne locale de l'Organisation nationale des transporteurs algériens (ONTA), vise à améliorer les connaissances professionnelles de cette catégorie.

Encadrée par des officiers de la sûreté de wilaya d'Ouargla, cette initiative, qu'a abrité le centre de formation de la police implanté au niveau de la zone des équipements publics (chef-lieu de wilaya), a été une occasion pour rappeler la loi 01-13 du 7 août 2001 relative à l'organisation des transports terrestre, en plus des conditions générales du transport et la prévention des accidents de la circulation.