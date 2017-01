Algérie: L'accès à l'Ecole des Cadets de la Nation de Blida pour les filles dès l'annonce des résultats du concours d'admission (MDN)

Alger — L'accès à l'Ecole des Cadets de la Nation de Blida pour la catégorie des filles s'effectuera dès l'annonce des résultats du concours d'admission, prévu au cours de ce mois, pour entamer l'enseignement, a indiqué dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"La Direction des Ecoles des Cadets de la Nation tient à informer les parents des élèves filles qui sont en 1ère année secondaire et aspirent rejoindre l'Ecole des Cadets de la Nation de Blida, que l'accès à l'Ecole s'effectuera dès l'annonce des résultats du concours d'admission, prévu au cours de ce mois, pour entamer l'enseignement à l'Ecole des Cadets de la Nation de Blida à partir du 2ème trimestre de l'année scolaire en cours 2016-2017", a précisé la même source.

L'école des Cadets de la Nation de Blida est désormais ouverte au recrutement de la catégorie des filles, avait annoncé le MDN samedi dans un communiqué.

Cette occasion est offerte aux élèves de la 1ère année secondaire", note la même source, précisant, au sujet des conditions de recrutement, que la candidate "doit être de nationalité algérienne, née en l'an 2001 et après, titulaire du certificat d'enseignement moyen (session de juin 2016) avec une moyenne supérieure ou égale à 12/20".

La candidate doit être, aussi, "en bonne santé et d'une bonne condition physique et admise en 1ère année secondaire (filière des sciences-technologies)".

Pour le dossier d'admission, il est exigé "une demande manuscrite formulée par le tuteur légal, avec la mention précise de l'adresse et du numéro de téléphone, et les copies des bulletins du premier et deuxième trimestres, ainsi que le bulletin annuel de la 4ème année du cycle moyen, au titre de l'année scolaire 2015-2016".

L'élève doit se munir, également, d'un acte de naissance n°12 , un certificat de nationalité et un certificat de résidence.

S'agissant du concours d'admission, les candidates sont subordonnées à un concours d'accès qui comporte des épreuves écrites dans les matières de mathématiques, physique-technologie et langue arabe.

Le concours comporte également un test sportif ainsi qu'une visite médicale.

La même source précise que les dossiers peuvent être déposés par la candidate accompagnée de son tuteur légal, dès la parution de l'annonce, au niveau de l'école des Cadets de la Nation de Blida.

Les filles peuvent rejoindre l'Ecole des Cadets de la Nation de Blida dès le 2e trimestre 2016-2017 (MDN)

Les filles de la classe 1ère année secondaire ont la possibilité de rejoindre l'Ecole des Cadets de la Nation de Blida, à partir du 2ème trimestre de l'année scolaire en cours (2016-2017), indique lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Conformément à l'approbation de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, la Direction des Ecoles des Cadets de la Nation de l'Etat-Major de l'Armée nationale populaire a ouvert la possibilité à la catégorie des élèves filles qui sont en 1ère année secondaire, de rejoindre l'Ecole des Cadets de la Nation de Blida, et de suivre leurs études dans des classes types, et ce, à partir du 2ème trimestre de l'année scolaire en cours 2016-2017, après l'annonce des résultats du concours d'admission prévu au cours de ce mois", précise le communiqué.

"Cette opération vient couronner le processus de réforme de l'appareil de formation de l'Armée nationale populaire, initié par le Haut Commandement depuis plusieurs années, et qui a permis à la catégorie des femmes de rejoindre les rangs de l'Armée nationale populaire au niveau des différents Commandements,

Directions et Services et d'être promues dans les différents grades et d'occuper divers postes de responsabilité", relève la même source.