Algérie: CAN-2017 - "Je veux gagner le trophée mais je ne peux rien garantir"

"On doit se méfier de notre premier adversaire. J'ai l'impression que tout le monde se focalise sur la Tunisie et le Sénégal qui sont certes des équipes difficiles à battre, mais nous devons prendre très au sérieux le Zimbabwe, surtout qu'il s'agira de notre premier match de la compétition que nous sommes dans l'obligation de remporter afin de démarrer l'épreuve en trombe", a encore averti le technicien belge.

Lors de la CAN, les Verts affronteront respectivement le Zimbabwe, la Tunisie et le Sénégal.

Le patron technique national s'attend, en outre, à "beaucoup de surprises", tellement le niveau des 16 formations concernées par cette épreuve est "très rapproché", poursuivant qu'il voulait de ses protégés qu'ils soient "réalistes sur le terrain", et ce, en "exploitant la moindre occasion en attaque et en évitant des erreurs défensives qui peuvent s'avérer fatales".

"Je suis un gagneur. Je veux que mes joueurs le soient aussi. On ira à la CAN avec l'ambition de tout faire pour réussir le meilleur résultat possible. Bien sûr, on aimerait remporter le trophée, mais je ne peux rien garantir", a déclaré le technicien belge lors d'une conférence de presse au Centre des médias du complexe olympique Mohamed-Boudiaf.

Alger — L'entraîneur de la sélection algérienne de football, Georges Leekens, a réitéré lundi à Alger son engagement à "tout faire" pour conduire les Verts au "meilleur résultat possible" lors de la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de 2017 prévue du 14 janvier au 5 février au Gabon, précisant cependant qu'il ne pouvait rien garantir.

