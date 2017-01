Congo-Kinshasa: L'accord contient «les éléments d'une sortie de la crise politique», selon la France

Pour Federica Mogherini et Neven Mimica, l'accord signé sous l'égide des évêques catholiques doit permettre le plein respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La haute représentante pour les affaires étrangères de l'Union européenne, Federica Mogherini, et le commissaire pour la coopération internationale et le développement, Neven Mimica, estiment pour leur part que ce compromis trouvé en RDC doit ouvrir la voie à une transition consensuelle et pacifique.

Le ministre français des Affaires étrangères rend hommage aux évêques et aux équipes de négociateurs de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) « dont le travail inlassable et déterminé a permis la conclusion du compromis ».

Le chef de la diplomatie française déclare avoir appris « avec satisfaction » la signature de l'accord politique entre le pouvoir et l'opposition en République démocratique du Congo. « Cet accord contient les éléments d'une sortie de la crise politique et institutionnelle que connaît le pays », écrit Jean-Marc Ayrault dans un communiqué publié dimanche 1er janvier.

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.