Algérie: Naftal - Un plan de développement de 564 milliards DA jusqu'à 2030

Alger — Le plan de développement 2017-2030 de la Société nationale de transport des produits pétroliers (Naftal) nécessite une enveloppe financière de 564 milliards de dinars (mds DA), a affirmé lundi à Alger le directeur de planification, de stratégie et d'économie de cette entreprise, Mohamed Benchoubane.

Avalisé en 2016, ce projet de développement s'articule essentiellement autour du développement et de la modernisation des infrastructures de stockage et du réseau de transport par canalisation des carburants et du GPL, a-t-il fait savoir lors de sa présentation de ce plan de développement.

Il s'agit également de développement et de modernisation du réseau des stations-service, de développement et de la promotion des carburants propres et de la diversification des activités et services de Naftal à travers le partenariat ainsi que de la mise en place d'un nouveau système d'information, a précisé M. Benchoubane.

Dans cette optique, Naftal table sur une autonomie nationale de stockage en carburants de 30 jours, soit un volume de 2,1 millions m3 à l'horizon 2020, contre 10 jours d'autonomie pour un volume de 0,7 million m3 actuellement, soit le triple de ses capacités actuelles.

Le développement du réseau des stations-service nécessite une enveloppe de 203 mds DA et l'augmentation de ses capacités de stockage devrait coûter 152 mds DA, tandis que 102 mds DA devraient être mobilisés pour la réalisation et la rénovation des canalisations.

En outre, la réhabilitation et la modernisation des unités d'enfûtage et d'emballage GPL devraient bénéficier d'une dotation de 15 mds DA.

Sur l'enveloppe globale de 564 milliards DA, Naftal compte contracter un emprunt à long terme d'un montant de 283,2 mds DA pour le financement des projets stratégiques inscrits dans ce programme, soit plus de 50% du montant total.

Quant aux fonds propres de l'entreprise, ils devraient assurer l'autofinancement de ceux inscrits pour la période 2017-2021, a fait savoir le même responsable.

Dotée d'un capital social de 15,65 mds DA, cette filiale de Sonatrach emploie actuellement plus de 31.000 travailleurs.