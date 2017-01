Algérie: Constantine - Hausse sensible de la surface agricole réservée aux céréales

Le service de neurologie de l'EHU "1er novembre 1954" d'Oran a enregistré durant l'année 2016 plus de… Plus »

Concernant l'approvisionnement des céréaliculteurs en engrais, l'opération est confiée à la coopérative des céréales et légumes secs (CCLS), où 120 076 quintaux sont disponibles dans la wilaya dont 82 883 quintaux d'engrais de fond et 37.193 engrais de couverture, a-t-on indiqué, notant qu'une quantité globale de 110 167 de quintaux a été déjà distribuée aux agriculteurs.

Le blé tendre est ciblé à travers 22.490 hectares, alors que des superficies de 5.565 et 945 hectares ont été réservées respectivement pour les cultures de l'orge et de l'avoine.

Cette décision intervient dans le cadre des instructions et orientations du ministère de tutelle visant le développement et la promotion des filières agricoles stratégiques, a-t-on soutenu.

Le secteur agricole dans la wilaya de Constantine prévoit, pour cette année, la résorption de plus de 12.000 hectares de terres en jachère qui seront affectées pour les grandes cultures à l'instar des légumes secs, la production maraîchère et les céréales, selon la même source.

