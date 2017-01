Algérie: Batna - Réalisation prochaine d'un service de chirurgie pédiatrique

Le service de neurologie de l'EHU "1er novembre 1954" d'Oran a enregistré durant l'année 2016 plus de… Plus »

Cette infrastructure de santé, mise en exploitation en 2013, totalise actuellement 409 fonctionnaires, tous corps confondus, dont 25 médecins spécialisés et offre conformément à un décret interministériel des formations au corps médical et paramédical, a ajouté la même source.

120 sages- femmes de l'est du pays poursuivent également un stage pratique à l'EH Meriem Bouatoura qui dispose de services de gynécologie et de pédiatrie et d'une unité des urgences médicales.

L'établissement hospitalier mère-enfant, "Meriem-Bouatoura" dispose actuellement, selon la même source, d'un service de pédiatrie destiné aux enfants âgés entre 0 et 16 ans, de 26 lits en plus de 24 lits réservés aux nouveaux nés.

