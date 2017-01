Ile Maurice: Infrastructures - Les grands chantiers de 2017

Difficile pour Gérard Uckoor de se prononcer sur la situation du secteur de la construction en 2017. «Nous sommes très heureux de savoir que de gros chantiers vont sortir de terre cette année. Mais quelle sera la part accordée aux petits contracteurs?» se demande-t-il. De souligner que des 50 000 emplois que comprend le secteur de la construction, plus de 70% se retrouvent chez les petits et moyens opérateurs. «Nous voulons être de véritables parties prenantes de ces projets, et non pas seulement nous contenter des miettes, comme cela a souvent été le cas dans le passé.»

Ce projet comprend la rénovation du bâtiment du National Institute of Cooperative Entrepreneurship pour le transformer en un Cooperative College qui sera muni de divers équipements, dont des dortoirs et des salles de classe modernes. Date de livraison : juin 2017.

Omnicane Business Gateway, Cap Tamarin et Eden Garden Culture and Entertainment Square (Jinfei)

Comportant plusieurs volets, le Road Decongestion Programme comprendra l'aménagement d'une dizaine de routes et autres travaux routiers à plusieurs endroits, dont le pont A1-M1 qui surplombera Grande-Rivière-Nord-Ouest de Coromandel vers Sorèze, au coût de Rs 5 milliards. Il y aura également des constructions au niveau du rond-point de Phoenix. Autres projets de taille: l'Urban Terminal, à Port-Louis, et les réparations de la route Terre-Rouge-Verdun.

2017 sera-t-elle l'année des chantiers tant espérés par les opérateurs du secteur de la construction? Oui, à en croire la liste des différents projets qui devraient sortir de terre cette année. Tant et si bien que le dernier rapport National Accounts de Statistics Mauritius, publié le 23 décembre, parle d'un rebond de 7% de ce pôle, après que celui-ci ait accusé un «no growth» en 2016. Voici un tour d'horizon des projets phares qui devraient sortir de terre, secteurs public et privé confondus.

