Afrique: CAN 2017 - Début du stage du Togo à Saly au Sénégal

Le Togo entre en compétition à la CAN le 16 janvier contre la Côte d'Ivoire. Puis il affrontera le Maroc et la RD Congo respectivement.

Mardi et mercredi, les Eperviers seront soumis à 3 séances par jour avant l'annonce des 23 u plus tard à minuit le 4 janvier. Actuellement 25 joueurs sont en stage.

C'est au complet que les Eperviers ont foulé ce lundi les installations du centre des Diambars. De Kosi Agassa à Emmanuel Adebayor en passant Sadate Ouro-Akoriko, Vincent Bossou et autres Fo Doh Laba. Ces derniers ont quitté Lomé avant de se faire rejoindre par un groupe composé de Alaixys Romao, Serge Akakpo, Serge Gakpe, Cédric Mensah, Floyd Ayite, Matthieu Dossevi, Ihlas Bebou et Razak Boukari.

Dernière ligne droite pour le Togo avant son entrée en lice dans la CAN 2017. Claude Le Roy et ses hommes sont depuis dimanche à Saly à 80 km de Dakar au Sénégal pour le stage d'avant-compétition. Une première séance a u lieu ce lundi.

