Afrique: CAN 2017 - Présentation du Maroc

Ce sera sa première CAN mais le joueur de Southampton est très attendu. Du haut de ses 21 ans, le Prix Marc Vivien Foé (désignant le meilleur joueur africain de Ligue 1) s'est très vite mis les supporteurs marocains dans la poche dès ses premières rencontres. Passé par Lillé avant de rejoindre l'Angleterre, Boufal doit confirmer tout le bien que l'on pense de lui, surtout en l'absence de Belhanda et Tannane.

Passé par l'Udinese, l'AS Rome, le Bayern Munich où il a explosé le record du prix de transfert d'un joueur arabe, puis désormais à la Juventus, Mehdi Benatia reste le leader du Maroc. le défenseur formé à Clermont n'est pas titulaire à Turin mais constitue l'un des atouts de renard. Sa on jeu de tête et sa rigueur seront importants pour les Lions de l'Atlas.

Elle a été plutôt aisée avec 4 victoires lors des 4 premières rencontres. Le Cap Vert, la Libye et Sao Tomé et Principe n'ont pas fait le poids devant les Lions de l'Atlas qui ont décroché 16 poinst sur 18 possibles. avec la découverte de nouveaux joueurs tels que Sofiane Boufal ou encore Hakim Ziyech.

Pour sa 16è participation à la CAN, le Maroc s'avance avec un entraineur à trophées. Déjà sacré à deux reprises lors des 3 dernières éditions (2012 avec la Zambie et 2015 avec la Côte d'Ivoire), Hervé renard sera l'atout majeur des Lions de l'Atlas. Avec une équipe en reconstruction et quelques pépites.

