Afrique: CAN 2017 - Koné, Zaha et Bony en retard au rassemblement

Si Eric Bailly sera au rassemblement des Eléphants ce 2 janvier en vue de la préparation de la CAN 2017, ce n'est pas le cas de Lamine Koné et du nouveau venu Wilfried Zaha. Alors que Sunderland reçoit Liverpool ce lundi à l'occasion de la 20ème journée de Premier League, le défenseur de Sunderland n'est pas certain de jouer cette rencontre. Et pour cause, Koné a reçu un coup lors de la 19ème journée et plus précisément lors du match qui a opposé les Black Cates à Burnley (4-1).

Wilfried Zaha, pour sa part, devrait jouer contre Swansea demain mardi avant de s'envoler pour Abu Dhabi, lieu de rassemblement des Eléphants. Idem pour Wilfried Bony, laissé à Stock City pour le match de la 20ème qui les oppose à Watford.