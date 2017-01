Afrique: FESPACO 2017 / Promotion de l'industrie cinématographique - La Côte d'Ivoire invitée d'honneur

L'Etat ivoirien vient de débloquer 3,9 milliards de francs CFA pour la préparation et la participation des… Plus »

Une marque de reconnaissance de l'Afrique envers ce pays pour les efforts en faveur de la promotion de l'industrie cinématographique. Pour ce lancement, il est prévu une conférence de presse. Elle vise à informer l'opinion publique nationale et internationale sur la cérémonie de lancement. Selon les organisateurs, la rencontre a pour entre autres objets d'annoncer les films retenus au Fespaco 2017, cité les pays invités et énumérer la nature des prix qui sont décernés aux lauréats. L'allocution du ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama et celle de son homologue du Burkina Faso sont très attendues.

