Maroc: Marrakech-Safi - SM le Roi lance la mise en service d'un système d'irrigation «goutte-à-goutte» sur 500 ha

Ces différents programmes, qui visent la modernisation des systèmes d'irrigation, viennent conforter un modèle de solidarité globale équilibrant entre agriculture à grande échelle et agriculture vivrière. Prôné par le Souverain depuis Son accession au Trône de Ses Glorieux Ancêtres, ce modèle capitalise sur la convergence des initiatives (INDH, Plan Maroc Vert, ..), érigeant le Royaume en un véritable exemple pour l'Afrique dans le domaine agricole et dans la préservation de la Planète.

Depuis le lancement du Plan «Maroc Vert» en 2008, un programme ambitieux d'économie d'eau en irrigation et de modernisation de l'agriculture irriguée est mis en œuvre pour reconvertir à l'échelle nationale une superficie de 550.000 hectares de terres irriguées en irrigation localisée. Ainsi, la superficie totale équipée à l'échelle nationale en irrigation localisées a plus que triplé passant de 160.000 hectares à 500.000 hectares actuellement, soit près de 33 pc des terres irriguées au niveau national. Pour ce qui est de la région de Marrakech-Safi, la superficie totale équipée en irrigation localisée est passée de 18.300 ha en 2008 à 71.500 ha actuellement, soit 121 pc de l'objectif arrêté pour la reconversion individuelle à l'horizon 2020 (62.100 ha).

Le coût global de ce programme s'élève à 287 millions de dirhams, dont 127 MDH pour la modernisation des réseaux externes, financés à hauteur de 60 pc par la Banque Mondiale et 40 pc par le budget général de l'Etat, et 160 MDH pour l'équipement interne des parcelles, assurés par le Fonds de développement agricole.

Ce programme, mis en oeuvre dans le cadre du Plan «Maroc Vert», a porté sur la réalisation d'un bassin de décantation de l'eau d'irrigation d'un volume de 100.000 m3, la mise en place d'une station de filtration de l'eau d'irrigation d'un débit de 3m3/s, l'extension sur 136 km du réseau de distribution sous pression de diamètre de 90 mm à 400 mm, et l'installation et l'équipement hydromécanique de 1.200 prises propriétés.

Ils font partie intégrante du programme de reconversion en irrigation localisée «goutte-à-goutte» du secteur N1-2 du périmètre N'Fis (rive droite) portant sur une superficie de 4.000 hectares et bénéficiant à près de 2.300 agriculteurs des communes Saâda et Souihla, dont 81 pc possèdent des petites exploitations de moins de cinq hectares.

A forte valeur ajoutée, ces projets traduisent la volonté constante du Souverain de faire du secteur agricole un catalyseur de croissance économique, équilibrée et durable, de l'ensemble des régions du Royaume et un vecteur de promotion des zones rurales à travers le développement des systèmes de production agricole et la préservation des ressources hydriques de la région.

Commune Saâda — Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a procédé, lundi à la commune Saâda (préfecture de Marrakech), à la mise en service d'un système d'irrigation «goutte-à-goutte» sur 500 ha au niveau du secteur N1-2 du périmètre N'Fis, un projet qui contribuera au développement d'une agriculture moderne au niveau de la région et à la promotion d'une gestion rationnelle et durable des ressources en eau.

