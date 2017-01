Afrique: Des ONG et des juristes espagnols dénoncent le renvoi des migrants subsahariens de Ceuta

Un groupe de 1.100 personnes originaires d'Afrique subsaharienne qui voulaient gagner l'Europe, s'est précipité dimanche sur la clôture haute de six mètres, vers 4H00 locales (0300 GMT), d'une manière "extrêmement violente et organisée", a indiqué la préfecture de Ceuta.

La tentative des migrants subsahariens d'entrée en Espagne, dimanche, par l'une des deux frontières terrestres de l'Afrique avec l'Europe est la troisième après celles des mois d'octobre et de décembre où environ 670 migrants originaires de quelques pays dévastés par la guerre, la violence ou la faim ont réussi à accéder sur le territoire espagnol et se trouvent actuellement dans le centre temporaire pour migrants à Ceuta.

Pour sa part, la représentante du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés en Espagne, Francesca Friz-Prguda a indiqué à l'agence Europa press que "si les migrants interceptés dans leur tentative de franchir les obstacles de Ceuta ou Melila ne sont pas identifiés et leurs besoins individuels non connus, le renvoi à chaud ne peut pas s'effectuer à la frontière car cet acte est illégal".

L'universitaire Margarita Martinez Escamilla, professeur de droit pénal a l'université de complutense de Madrid a demandé dans une déclaration à la presse, au ministre espagnol de l'intérieur d'expliquer le protocole suivi par la Garde civile qui renvoie des immigrants "sans identification et sans respect du droit international", estimant par ailleurs que "le renvoi à chaud est illégal et ne pourra jamais être légal".

Madrid — Le renvoi dimanche par l'Espagne des migrants subsahariens ayant tenté de forcer le passage au niveau du poste frontalier de Ceuta a suscité de vives réactions de la part de collectifs humanitaires et de juristes espagnols, estimant que cette mesure est "contraire à la légalité des Nations unies et du Conseil de l'Europe".

