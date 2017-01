Sénégal: Matam - La rumeur de présence de djihadistes, actualité forte en 2016

Sur le plan culturel, la région de Matam a vécu au rythme de journées culturelles, dont celles de Thilogne, Kanel et de Nguidjilogne. Dans le domaine religieux, la ziarra annuelle du guide religieux Thierno Mohamadou Samassa a aussi, comme d'habitude, tenu ses promesses, plongeant la capitale régionale dans la ferveur et la dévotion religieuses.

Matam — A Matam, la rumeur de présence de présumés djihadistes restera comme l'évènement le plus retentissant de l'année 2016 dans la région. L'alerte avait été donnée en novembre par un cultivateur qui disait les avoir rencontrés dans les environs de Diamel, une localité du département de Matam. Selon ce dernier, ces individus, en plus d'être armés de fusils, étaient à bord de vélos.

