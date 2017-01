Sénégal: Kaffrine - Des incendies et inondations en 2016

Des incendies et inondations ont touché plusieurs localités de la région de Kaffrine au cours de l'année 2016, déclenchant ainsi une vaste chaîne de solidarité qui a mobilisé le gouvernement, de bonnes volontés et des ONG.

Au chapitre des incendies, les plus graves sont survenus les mercredi 13 avril et jeudi 14 avril 2016 dans trois villages : Nguethie (Malem Hodar), Keur Malick Ndiaye et Témegne (département de Kaffrine). Ces incendies ont réduit en cendres la plupart des cases.

A la suite de ce sinistre, une délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne s'est rendue le 15 avril 2016 auprès des victimes pour apporter la solidarité de la nation.

Le chef du gouvernement avait alors remis plus de 37 millions de francs CFA à 619 ménages touchés par ces incendies. Chaque chef de famille devait ainsi recevoir, en guise de soutien de l'Etat, la somme de 400.000 francs CFA en plus de 45 kilogrammes de riz.

Dans la foulée, le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, a annoncé, à Keur Malick Ndiaye (Kaffrine), un programme d'un montant de 26 milliards de francs CFA destiné à la modernisation et au renforcement des équipements de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers de Kaffrine.

Sur un autre registre, la région de Kaffrine a été une fois de plus touchée par des inondations occasionnées par les fortes pluies enregistrées vers la fin du mois de juillet 2016.

Plusieurs quartiers de la commune se sont retrouvés sous les eaux, obligeant le gouvernement à apporter une aide d'urgence d'un montant de 15,4 millions de francs CFA, 50 tonnes de riz et 50 couvertures aux sinistrés.

Cette aide a été remise, le 29 juillet 2016, par la Déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, Anta Sarr Diacko, et le ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie, Diène Farba Sarr.

La municipalité de Kaffrine ainsi que des bonnes volontés ont également apporté leurs aides aux sinistrés.

Au-delà de la commune de Kaffrine, de fortes pluies diluviennes, enregistrées entre le 24 et le 26 juillet 2016 dans le département de Malèm Hoddar (Kaffrine), ont causé l'effondrement d'environ 823 cases dans 360 concessions de l'arrondissement de Sagna.

En guise de ce soutien à ces populations sinistrées, l'ONG World Vision a offert, le 12 août 2016, un don d'une valeur de 115 millions de francs CFA, à 1642 familles des départements de Kaffrine et de Malem Hodar victimes des inondations.