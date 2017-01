Congo-Kinshasa: Dialogue bis - Après l'Accord, sous moult frondes, les travaux techniques débutent !

C'est Koko Nyangi, son secrétaire général adjoint et actuel ministre du gouvernement Badibanga, qui l'a dit au cours d'une conférence de presse hier, lundi 2 janvier 2017, à l'hôtel Invest. Le sentiment de satisfaction était prédominant dans les cœurs après la signature. Mais, les derniers développements de l'actualité politique créent des doutes et des appréhensions de toute nature. Y aura-t-il réellement reprise à la CENCO ? Si oui, elle sera bien électrique.

Ce qui convient désormais d'être appelé Accord du dialogue de la CENCO est loin d'être immaculé et admis par tous. Le Mouvement de Libération du Congo -MLC- et ses alliés réunis au sein du Front pour le Respect de la Constitution après le refus de signer ce document semblent lancer une fronde grandeur nature contre ce dernier. Hier, dans une sortie médiatique bien singulière Eve Bazaïba, la voix autorisée du Front a donné le ton. Une poignée d'opposants ayant pris part au dialogue présidé par l'ex-premier Togolais, Edem Kodjo, dont José Makila et Cie ont eux aussi refusé de ratifier le compromis politique du Centre Interdiocésain.

dernier. Si quelques autres points ont pu être acquis par la CENCO et que cet argumentaire puisse sembler incorrect, il appert que si compromis il y a, ce dernier n'est pas acquis à 100 pourcents car un consensus doit encore être trouvé non pas sur rien mais, sur des sujets qui, malheureusement, fâchent dans tous les deux camps des parties au conflit.

De cette question dépend le temps de la nomination du successeur de Samy Badibanga. Outre ce sujet, les attributions et fonctionnement du Conseil National de Suivi de l'Accord devrait, de même, être scruté. La décrispation politique pourrait aussi resurgir. Hier, lundi 2 décembre, des mesures ont été annoncées par le Gouvernement et que la commission des magistrats, devraient, normalement être à pied d'œuvre. A voir la matrice des questions à analyser, nombre d'observateurs croiraient que les dialogueurs ont accepté de signer l'Accord en partant des 95 pourcents d'entente que relevait Marcel Utembi le samedi 24

