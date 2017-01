Congo-Kinshasa: Parti cher au Patriarche Jonas Mukamba - L'ADECO invite le peuple à se ranger derrière l'Accord de la CENCO

La signature de l'Accord politique global et inclusif du Centre Interdiocésain de Kinshasa n'a pas laissé indifférent l'Alliance des Démocrates Congolais, ADECO en sigle, parti cher au Patriarche Jonas Mukamba Kadiata Nzemba. Ce parti a exprimé toute sa satisfaction quant à l'aboutissement heureux de ces négociations. Dans une déclaration faite à la presse, le lundi 2 janvier 2017, l'ADECO félicite la mission de bons offices menée jusqu'au bout par la Conférence Episcopale Nationale du Congo(CENCO). L'ADECO invite le peuple congolais à s'inscrire dans la logique de cet Accord qui consolide la Constitution de la RDC et la résolution 2277 du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

L'ADECO rend hommage au Président de la République, Joseph Kabila pour avoir fait appel à la CENCO afin de trouver une solution à la crise ainsi qu'à Etienne Tshisekedi et de tous les délégués du Rassemblement, forces politiques et sociales acquises au changement. Ci-après, la Déclaration intégrale de l'ADECO.

Déclaration Politique de l'Alliance des Démocrates Congolais, ADECO. Parti cher au Patriarche Jonas Mukamba et membre du Rassemblement des Forces Politiques et Sociales acquises au changement

Mesdames et Messieurs de la presse

Nous, ADECO, avons un grand honneur de remercier la Conférence Episcopale Nationale du Congo, la CENCO, pour avoir réussi la Facilitation du vrai Dialogue National et Inclusif « Congolo-Congolais » en peu de jours contrairement aux rencontres « sui generis » tenues à la Cité de l'Union Africaine.

Signalons toutefois que, si certains compatriotes continuent à parler timidement de bons offices de la CENCO, c'est pour éviter d'illustrer, à travers leurs interventions médiatiques, l'échec patent du Facilitateur de l'Union Africaine.

Qu'à cela ne tienne, le plus important pour nous en ce moment est de remercier et féliciter la respectueuse CENCO qui, malgré les embûches des uns et des autres et sans complaisance, a tenu bon et à rempli sa salvatrice mission jusqu'au bout : quel beau cadeau du nouvel an !

En effet, la CENCO, toujours fidèle aux principes de réconciliation, de pardon, d'entente, et de justice, était au Dialogue tenu à la Cité de l'UA sous la Facilitation du Togolais, Edem Kodjo. Lorsqu'elle a constaté que ça ne valait plus la peine d'y continuer, elle a claqué la porte en réclamant que ce forum soit le plus inclusif possible. Toujours égale à elle-même, la CENCO est allée au conclave du Rassemblement de l'Opposition parce qu'elle reste comme le dit l'adage, « l'Eglise au milieu du village».

Après la signature de l'Accord du 18/10/2016 par les parties prenantes, la nécessité du vrai Dialogue Inclusif s'est faite sentir parce que l'Accord y trouvé n'a convaincu personne, pas même ses propres signataires. C'est avec raison que le Chef de l'Etat, garant de la Nation, a fait appel à la CENCO afin que la solution à la crise soit trouvée. C'est ici le lieu de remercier le Chef de l'Etat comme d'habitude, à rapprocher les points des vues des signataires et des non-signataires de l'Accord de la Cité de l'UA, et ce, pour sauver la Démocratie Constitutionnelle et le peuple en RDC.

De ce qui précède, nous avons le courage d'affirmer que les Congolais ont réglé eux-mêmes les problèmes de la RDC et ont servi de bon exemple au monde entier.

Etant donné que le peuple congolais et la Constitution sont sauvés grâce à la CENCO, nous confirmons avec joie que la Laïcité de la RDC ne signifie pas l'absence de Dieu dans notre pays puisque la CENCO vient de le démonter par la recherche des solutions à la crise en jouant le rôle très actif, en apaisant la tension sur l'ensemble du pays avant l'obtention de ce nouvel Accord combien salutaire pour la République.

Nous concluons en remerciant et félicitant à la fois le Président de la République, Joseph Kabila Kabange pour l'heureuse initiative d'avoir fait appel à la CENCO, ainsi que le Président Etienne TSHISEKEDI, nos délégués du Rassemblement aux discussions directes et ceux du Front pour le respect de la Constitution pour les énormes sacrifices consentis au cours de ces discussions directes qui se sont terminées par la convergence des points de vue. Pour terminer, nous tenons à remercier les signataires du 1er Accord pour avoir été compréhensifs sur certains points qui auraient pu empêcher la signature de cet Accord d'aujourd'hui. Et donc, l'ADECO invite le peuple congolais à s'inscrire dans la logique de cet Accord qui consolide la Constitution de notre pays et la résolution 2277 du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

Que Dieu bénisse la RDC et le peuple congolais

Heureuse année électorale 2017 à toutes et à tous

Ainsi fait à Kinshasa, le 02 janvier 2017

Pour l'ADECO