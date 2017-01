Congo-Kinshasa: Télédistribution en RDC - Bilan et perspectives

2016 a été une année marquée dans le secteur de la télédistribution. En effet, de plus en plus les operateurs de la télédistribution offrent leur service et essayent de conquérir le marché qui devient plus sollicité.

Tel est le cas de l'operateur StarTimes qui, durant l'année qui vient de s'achever, n'a cessé de surprendre agréablement ses abonnés et la population.

Non seulement elle a lancé un nouveau produit appelé double brassard, un décodeur pouvant fonctionner tant en mode TNT que Satellitaire, mais elle a enrichi, également, son contenu par des chaînes riches en thématiques TMC, VOYAGE, TJ, etc.

Ces avantages font de son décodeur unique par rapport au marché, car d'autres operateurs obligent les abonnés à avoir deux réseaux séparément, ce qui est couteux en termes d'argent.

L'enquête menée a démontré que parmi les operateurs de télédistribution sur le marché, Startimes est le seul dont le frais d'accès convient à la bourse de la population congolaise, au regard de la situation économique du pays.

Par ailleurs, StarTimes se distingue par un service après vente rendu gratuitement alors que les autres operateurs se font payés pour le même service.

Avec son décodeur TNT, StarTimes offre le kit complet qui comprend non seulement, le décodeur mais également, une antenne extérieure de grande efficacité, ce qui diffère avec ceux qui vendent de décodeur sans Antenne.

Implantés en RDC, StarTimes distribue à moindre Coût au bénéfice de la population congolaise, un kit complet qui comprend le décodeur, l'antenne et le câble.

Zoom sur StarTimes

StarTimes est l'opérateur principal de Télévision Numérique Terrestre (TNT) en Afrique. Actuellement, elle est dans 23 pays africains. Cette entreprise couvre 80% de la population avec le réseau de distribution massive de 200 shops, 3000 dépanneurs, 5000 distributeurs avec plus de 4 millions d'abonnés.

Sa vision est de permettre à chaque famille en Afrique de payer et de profiter de la vie numérique.

Le décodeur StarTimes répond aux actuelles exigences et préférences de la population congolaise qui apprécie ce mini-innovant résistant aux intempéries.

StarTimes veut permettre à chaque famille en Afrique d'accéder et de profiter de la télévision numérique à moindre coût.

Télévision Numérique Terrestre (TNT)

StarTimes offre à ses nombreux abonnés des programmes exceptionnels répartis en deux bouquets (Basique et classique), à l'intérieur desquels l'on trouve le sport, les informations, le cinéma, la musique, la culture, la science et technologie, la religion, la jeunesse, etc.

Fondée en 1988, son quartier général se trouve au centre commercial de Beijing.

Depuis sa fondation, StarTimes tient toujours la conception de développement harmonieux, en respectant les valeurs de l'innovation. Dans le souci d'offrir ce qu'il a de mieux à ses abonnés, StarTimes compte désormais 71 chaînes.

Aujourd'hui, des milliers d'abonnés peuvent considérer ce réseau comme le meilleur de la RDC.