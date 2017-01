Afrique: L'Algérie va laisser ses joueurs "anglais" au repos

Dakar — L'entraîneur de la sélection algérienne de football Georges Leekens a décidé d'imposer un repos à ses trois joueurs qui évoluent en Premier League durant la phase de prépération de la Can 2017 entamée ce lundi par les Fennecs.

Ces trois joueurs "anglais" sur les vingt et trois convoqués pour les besoins de la Can 2017 au Gabon ne prennent leur trève qu'à partir de ce 2 janvier.

"Les joueurs vont commencer à venir aujourd'hui. On espère être au complet d'ici la fin de la semaine. Je vais laisser Mahrez, Slimani et Guedioura se reposer durant ce stage" a dit l'entraîneur belge de l'Algérie qui fait face, comme la plupart de ses collègues ayant convoqué des joueurs professionnels, au déséquilibre physique des joueurs.

Mahrez et Slimani (Leicester) ont disputé des matchs domestiques en Angleterre (Championnat et Coupe) et rencontres de Ligue des Champions.

Le Sénégal qui partage la poule avec l'Algérie compte également dans son effectif des joueurs qui évoluent dans le championnat anglais.

Il s'agit de Sadio Mané (Liverpool), Idrissa Gana Guèye (Everton), Cheikhou Kouyaté (West Ham), Mouhamed Diamé (Newcastle-Championship) et Mame Birame Diouf (Stoke City).

La Premier-League compte une journée de plus en moyenne que les autres championnats et sacrifie à la tradition des Boxing-Days (matchs disputés entre Noël et le début de l'année)

L'Algérie se prépare à domicile au centre technique national de Sidy Moussa à Alger et rejoindra le Gabon le 12 janvier prochain soit à deux jours du début de la Can.

Les Fennecs partagent la poule B avec le Sénégal, la Tunisie et le Zimbabwé et seront basés à Franceville.