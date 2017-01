Sénégal: Signature d'un protocole d'accord sur le "Free Roaming" entre les deux pays, mardi

La cérémonie protocolaire de signature se déroulera au siège de l'ARTP, en présence de la ministre togolaise des Postes et de l'Economie numérique, Cina Lawson, et son homologue sénégalais Yaya Abdoul Kane (Postes et Télécommunications=. Les officiels togolais attendus ce soir à Dakar viennent ainsi matérialiser l'adhésion de leur pays au projet "Free roaming" piloté par le Sénégal, renseigne la même source. Elle ajoute que le "Togo sera le 7éme pays ouest-africain à avoir officialisé son adhésion au protocole d'Abidjan sur le 'Free Roaming' après le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée Conakry, le Mali, le Burkina Faso et la Sierra Leone".

Dakar — Le directeur général de l'Autorité de régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), Abdou Karim Sall et son homologue du Togo, Abayed Boyodi signent, mardi, à partir de 13h, un protocole d'accord sur les principes de base pour la mise en œuvre du "Free roaming" entre les deux pays, informe un communiqué reçu à l'APS.

