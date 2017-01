Dans sa première communication de l'année nouvelle 2017, au Centre de Presse de la RTNC2, Lambert Mende Omalanga, Porte parole du Gouvernement a éclairé l'opinion tant nationale qu'internationale sur la position de la Majorité présidentielle qui a signé "sous réserve", le samedi 31 décembre dernier, l'Accord du Centre interdiocésain obtenu sous la médiation des Evêques membres de la CENCO.

C'était en présence d'un bon parterre constitué des journalistes de la presse tant locale qu'étrangère, ce lundi 2 décembre 2016. En subsistance, le gouvernement se félicite de l'aboutissement heureux des discussions directes qui se sont déroulées au Centre Interdiocésain sous la médiation de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO), entre les signataires et non signataires de l'Accord politique du 18 octobre 2016, à la Cité de l'Union Africaine.

Il a félicité les responsables tant de la Majorité présidentielle que ceux de l'Opposition, précisément du Rassemblement et le Mouvement de Libération du Congo (MLC), réuni autour de la plateforme, Front pour la sauvegarde de la Constitution, pour cet acte qu'il qualifie de raison ou d'attitude citoyenne dont ils ont fait montre, par la signature d'un Accord après un travail âpre et harassant de plus de deux semaines.

Seulement, insiste le ministre de communication et Médias, le nœud gordien de cet Accord réside en l'absence de son inclusivité à cause du MLC qui s'est retiré de ces assises et qui n'a plus signé l'Accord. Les délégués du MLC ont quitté peu avant les conclusions des discussions directes du Centre Interdiocésain.

Les mêmes causes produisant les mêmes effets

Pour Lambert Mende, ce que l'on a déploré à la Cité de l'Union Africaine avec le dialogue facilité par l'ex. Premier ministre togolais Edem Kodjo rattrape ce jour, la classe politique congolaise. Autrement dit, l'absence du Rassemblement qui n'avait pas pris part au dialogue de l'UA avait suscité un débat houleux dans l'opinion pour réclamer l'inclusivité. « Nous avons besoin de l'implication de tout le monde pour être sûr que l'Accord ne fera plus l'objet d'interprétation diverse».

A en croire la Majorité présidentielle, cité par Lambert Mende, les organes chargés de la mise en œuvre de l'Accord, entendez, le Comité de suivi de l'Accord va se préoccuper avec soin sur la nécessité de faire revenir ceux qui ont estimé qu'ils avaient à redire.

« Le MLC et le Rassemblement ont le même le droit », a-t-il soutenu.

C'est une question de logique républicaine, somme toute, rapporte Mende.

Une réunion de restitution pour tirer les conséquences

La Majorité présidentielle, convoque une réunion aujourd'hui dans l'avant-midi, pour rendre compte à la famille politique de ce qui a été fait au Centre Interdiocésain.

A la question de savoir ce que cache "la signature sous réserve"?

Mende fait prévaloir la sincérité dans sa réponse. Il n'a pas de réponses à donner à son niveau. Néanmoins, précise-t-il, il appartient à sa famille politique à se prononcer au terme de la réunion de clarification ou de restitution qui aura aujourd'hui, pour tirer toutes les conséquences tout en insistant qu'il parait suffisant pour la CENCO et son président de tabler sur l'inclusivité.

Autre temps, autre mœurs, dit-on.

Un analyste politique fait un rappel rétrospectif des concertations de 2013, autour desquelles, le MLC avait pris une part active, sans l'UDPS d'Etienne Tshisekedi et une bonne frange de l'Opposition. A voir de près la configuration de ces assises, le problème d'inclusivité ne s'était jamais posé. La Majorité comme le MLC avaient tenu jusqu'au bout leur rencontre, sans se soucier de l'UDPS. Mais, au finish, le MLC avait décidé à ne pas faire partie du gouvernement d'union nationale. C'est Thomas Luhaka, cadre du Mouvement qu'on nommera par le Chef de l'Etat, ministre dans ce gouvernement. Il a été vite radié du MLC. C'est en vain que le MLC a décrié la dénomination du MLC/Libéral, parti cher à Thomas Luhaka.

Gouvernement du Rassemblement et le Parlement, quelle cohabitation?

Le Porte parole du gouvernement laisse entendre que l'arrangement particulier qui se négocie au niveau de la Commission ad hoc, reste tributaire du prochain gouvernement issu de l'Accord du Centre Interdiocésain, d'obtenir l'assentiment du groupe parlementaire de la Majorité présidentielle.

Pour revenir à la signature "sous réserve", Mende s'explique en disant que sa famille politique ne demeure pas en contradiction avec son autorité morale qu'est Joseph Kabila. Ceci, en réponse à la question de savoir comment, la Majorité présidentielle parle de signature "sous réserve", alors que bien avant qu'elle n'en arrive là (apposer sa signature), c'est Joseph Kabila qui, par sa volonté avait ordonné à sa famille politique de signer l'Accord car, d'elle-même, il était quasi impossible de le signer. Il a insisté pour dire que la Majorité ne se mettra jamais en porte faux avec le président Kabila dont elle reçoit les ordres.

En ce qui concerne quelques médias encore fermés, plus précisément CCTV, le ministre de Communication a rassuré que tous ces médias seront bientôt rouverts, à la seule condition, de certains qui ont de démêlés avec la justice.

Le sort des Institutions

Selon les conclusions des échanges directs, ce balisage passe, d'une part, par un strict respect de la Constitution de la République en ce qui concerne le fonctionnement des Institutions à mandat électif pendant la période préélectorale et électorale.

Par Institutions à mandat électif, il faut entendre:

Le Président de la République,

L'Assemblée nationale,

Le Sénat,

Les Assemblées provinciales et

« Les Gouverneurs et Vice-gouverneurs de province.

En ce qui concerne leur fonctionnement, les parties prenantes aux négociations du Centre Interdiocésain ont convenu de s'en tenir au strict respect des dispositions constitutionnelles. Il est donc impropre d'affirmer comme on l'entend sur certains médias que ce sont les négociateurs qui ont autorisé le président à rester au pouvoir jusqu'à fin 2017 », a soutenu Mende.

Pour ce qui est des Institutions à mandat non électif comme le Gouvernement central, l'option d'une gestion partagée de ces institutions pendant la période pré-électorale telle que décidée à la Cité de l'UA a été maintenue par les parties prenantes aux discussions du Centre Interdiocésain de Kinshasa comme une voie logique de sagesse et d'étique.

La période pré-électorale et électorale n'est autre que la période entre la fin du mandat du Président de la République et la tenue effective des élections.

Par ailleurs, par une loi organique, il a été décidé d'instituer un Conseil National de Suivi de l'Accord (CNSA) qui aura la tâche d'évaluer avec les institutions compétentes, la mise en œuvre de résolutions prises lors des contacts directs au Centre Interdiocésain de Kinshasa.

Fin des poursuites judiciaires

Les contacts directs décrètent la fin des poursuites judiciaires contre Roger Lumbala, Mbusa Namwisi, Floribert Anzuluni, Moïse Moni Della. Le cas Diomi Ndongala condamné pour viol des mineurs reste encore en étude. Pour le cas Moïse Katumbi et Jean-Claude Muyambo, l'épiscopat congolais va s'en occuper.