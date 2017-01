Maroc: Enchères d'œuvres d'art réalisées à Paris en duplex avec Marrakech

Exposition d'œuvres de Jacques Majorelle, Bernard Buffet, Raoul Dufy, Hassan El-Glaoui, Mohamed Melehi , Mahmoud Mokhtar, Etienne Dinet, Farid Belkahia, Jilali Gharbaoui, Ahmed Cherkaoui, Najia Mehadji, JonOne et El-Seed

La maison de ventes française Artcurial a organisé, récemment à Marrakech, une importante vente aux enchères d'œuvres d'art réalisée à Paris en duplex avec Marrakech.

Cette vente, qui a été précédée d'une exposition d'œuvres occidentales et du Moyen-Orient durant trois jours dans un palace de la cité ocre, a porté sur 82 pièces (tableaux et sculptures) réparties selon deux chapitres : le premier dédié à la troisième édition Majorelle et ses contemporains et le second consacré à l'art moderne et contemporain international réunissant œuvres occidentales et moyen-orientales.

Parmi les pièces phares qui ont été exposées, figurent les œuvres de Jacques Majorelle, Bernard Buffet, Raoul Dufy, Hassan El-Glaoui, le tableau historique de l'artiste pop art marocain Mohamed Melehi datant de 1971, l'œuvre du père de la sculpture moderne égyptienne, Mahmoud Mokhtar et d'Etienne Dinet, ainsi que les œuvres de Farid Belkahia, Jilali Gharbaoui, Ahmed Cherkaoui, Najia Mehadji, JonOne et El-Seed.

Cette vente est la plus importante organisée avec le Maroc ces dernières années, représentant plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, a déclaré à la MAP le directeur du département Orientalisme à la Maison Artcurial, Olivier Berman, notant que Artcurial est "très satisfaite du bon résultat" de cette vente qui est le fruit de 12 mois de recherches minutieuses et de sélection dans des collections européennes et du Moyen-Orient.

"Nos relations avec le Maroc durent depuis maintenant cinq ans. Nous avons présenté en 2011 une pré-exposition d'une vente Majorelle et ses contemporains dans sa première édition avec notamment le tableau La Kasbah rouge, une œuvre emblématique de Jacques Majorelle qui avait été vendue pour 1,3 million d'euros à l'époque", a rappelé Berman.

Il a, en outre, ajouté que la Maison Artcurial a organisé la vente Moroccan Spirit, célébrant 140 ans de créations au Maroc, à l'occasion de l'ouverture en 2014 du Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain à Rabat.

Artcurial" accompagne le Maroc dans cette démarche culturelle qui est un véritable levier de développement, a-t-il conclu. Fondée en 2002, Artcurial est une maison française de ventes aux enchères pluridisciplinaire basée à Paris et regroupe plusieurs commissaires-priseurs dont Maîtres Francis Briest, Hervé Poulain et François Tajan.

Résolument tournée vers l'international, elle affirme son réseau à l'étranger avec des bureaux de représentation à Bruxelles, Milan, Monte Carlo, Munich et Vienne, ainsi qu'une présence à Pékin et des expositions biannuelles à New York.