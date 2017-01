Algérie: Plus de 70 projets d'investissement validés depuis fin 2015 à Souk-Ahras

Souk — Soixante-quatorze (74) projets d'investissement dans divers secteurs d'activités ont été validés dans la wilaya de Souk-Ahras depuis fin novembre 2015, a indiqué lundi le directeur de l'Industrie, Lazhar Marahboune.

Il s'agit notamment de 25 projets d'investissement dans le domaine industriel, de dix 10 dans le secteur de l'agriculture, de neuf (09) dans le commerce et de huit (08) projets dans le tourisme, a détaillé le même responsable.

Ces projets d'investissement, à réaliser sur une surface globale de 275 hectares, permettront la création de 1.688 postes de travail permanents, a ajouté M. Marahboune, précisant que ces projets seront implantés dans les zones d'activités des communes de Bir Bouhouche, Sidi Fradj, et Oued Kbarit et dans les assiettes foncières relevant du domaine privé de l'Etat, situées au chef-lieu de la wilaya et à M'daourouch.

La même source a également fait part de la validation fin décembre 2016 de neuf (09) projets d'investissement pour la réalisation d'un hôtel de 3 étoiles, une chambre froide, une station-service, une unité de fabrication de plâtre, une autre pour la réalisation de forages, entre autres.

Parmi les projets "phares" validés depuis le début de l'application de l'article 48 de la loi de finances complémentaire 2015 figurent l'usine de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques et de cosmétique prévue dans la commune de Bir Bouhouche sur une surface de 11.000 ha, une unité de production des conduites d'eau et de gaz et une unité de fabrication de câbles électriques et téléphoniques prévues également dans la région de Bir Bouhouche, a précisé le même responsable.

Faisant part d'une amélioration "palpable" dans les délais de traitement des dossiers d'investissement déposés auprès des services de la wilaya avec une durée de deux semaines, le même responsable a rappelé la création, récemment, dans cette région frontalière de trois zones d'activités s'étendant sur une surface de 92 ha dans les communes de Sidi Fradj, Oued Kabarit et Bir Bouhouche.

Ces nouveaux espaces devant permettre un décollage certain pour l'investissement local feront l'objet "prochainement" de travaux de mise à niveau pour offrir toutes les conditions nécessaires pour un investissement réussi, a ajouté M. Marahboune.

Dans ce contexte, le même responsable a annoncé la validation fin 2016 du projet de réalisation, à M'daourouch, d'un parc industriel sur 219 ha dont les travaux d'aménagement seront lancés "incessamment".