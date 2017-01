Maroc: Présentation de la pièce de théâtre "Lm9ass" à Rabat

Le dialogue a été écrit par Abdelillah Benhadar, la scénographie et la conception des costumes sont l'oeuvre de Badre-Assaoud El Hassani, les costumes de Fatima Hamoucha, la musique de Rachid Bromi et l'infographie de Bahaa Ringa, alors que la conception des lumières est réalisée par Abderrezzak Ait Baha, les décors par Anass Takenkonte et la direction de production par Said Amel.

Les rôles de cette pièce, dont Housseine Dejjiti est le metteur en scène, sont interprétés par les comédiens Abdellah Chicha, Said Amel, Youssef Karte, Najat El Waer, Karim Bouazza, Hassan Khayam et Khadija Allouch.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.