Ile Maurice: Rentrée politique - Souhaits du gouvernement et de l'opposition

«Dès le 10 janvier on va labourer le terrain. On organisera des réunions à travers le pays pour surtout expliquer les raisons du départ du PMSD du gouvernement.»

«Même si l'opposition est plus nombreuse, nous n'avons rien à craindre. Nous allons poursuivre le bon travail qui a commencé depuis le début de 2015. Pravind Jugnauth entamera une série de rencontres avec les Mauriciens à travers le pays début 2017. Nous accentuerons le travail pour montrer au peuple que ce gouvernement 'means business' et que nous irons jusqu'au bout de notre mandat.»

«Mon collègue Barbier et moi sommes sur le terrain tous les jours. Le bureau politique du parti se réunira le lundi 9 janvier. Nous poursuivrons la restructuration du parti et nous l'ouvrirons vers de nouveaux horizons.» Et de préciser que le Mouvement patriotique ne compte pas se joindre au gouvernement.

«Le pays va mal. Le gouvernement est en train de vaciller. On sait qu'il va tout faire pour acheter des transfuges et nous allons dénoncer cette attitude. Nous poursuivrons notre travail sur le terrain comme nous l'avons fait tout le long de 2016. Une première réunion des dirigeants aura lieu au début de la deuxième semaine de janvier.»

