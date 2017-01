Sénégal: La lutte difficile du pays pour retirer les enfants talibés des rues

La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique du Niger lance sur le… Plus »

Tant qu'il n'y aura pas une poursuite, qu'on ne traque pas ceux qui sont les auteurs de traite des enfants - parce que c'est une question de traite - le problème ne sera pas solutionné et je travaille sur cette question depuis plus de 20 ans. »

Mais pour Mamadou Wane, coordonnateur de la Plateforme pour la promotion et la protection des droits de l'homme (PPDH), il faut faire plus : « Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la répression.

Il y a aussi ce jeu-là entre la brigade spéciale des mineurs et les maîtres coraniques qui envoient maintenant les enfants très tôt le matin, avant même la sortie de la brigade, et très souvent très tard le soir. »

En juin dernier, le Sénégal a pris la décision de retirer ces enfants de la rue et de les ramener à leurs familles. Six mois plus tard, qu'en est-il ?

