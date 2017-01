Madagascar: Ambatovy à Toamasina - Appuis aux jeunes TAMAGA et aux lavandières

Une formation des jeunes du kiosque TAMAGA (club de jeunes pairs éducateurs sous la tutelle du ministère de la Jeunesse) en faveur de la lutte contre le VIH/sida, d'une part, et la réhabilitation d'un lavoir public à Anjoma Toamasina au profit des lavandières, d'autre part. Ces deux activités font partie des actions menées par la compagnie minière Ambatovy, durant le second semestre de l'année 2016, dans le domaine social.

25 jeunes pairs. Les campagnes de sensibilisation et l'appui aux jeunes pairs éducateurs qui prennent en charge les kiosques « Amis des jeunes », font partie des diverses actions menées par Ambatovy pour lutter contre le VIH/SIDA tant sur le lieu de travail qu'au sein de ses communautés hôtes. C'est dans ce cadre que 25 jeunes pairs éducateurs du kiosque TAMAGA à Toamasina ont pu bénéficier, durant le dernier trimestre de 2016, d'une formation financée par Ambatovy et dispensée par le Task Force Régional sur la prévention au VIH/SIDA.

D'autres sessions de formation entrant dans le cadre du renforcement de capacités des jeunes pairs éducateurs de ce kiosque, axées sur les techniques d'animations sportives et le secourisme, ont également eu lieu durant cette période, en collaboration avec la direction régionale de la Jeunesse et des Sports Atsinanana et la Croix Rouge Malagasy. Ambatovy a appuyé la mise en place d'une dizaine de kiosques des jeunes dans les régions Atsinanana et Alaotra Mangoro. En particulier, Ambatovy prévoit de doter des nouveaux équipements au kiosque TAMAGA de Toamasina qui est parmi le plus dynamique et aussi le plus fréquenté par les autres jeunes.

Lavoir public. Par ailleurs, dans le cadre de ses actions pour l'appui au développement durable, Ambatovy a financé à hauteur de plus de 8 millions d'ariary la réhabilitation d'un lavoir public à Anjoma, Toamasina. Fruit d'une collaboration entre Ambatovy et l'association FIMPIDEMITO (Fikambanan'ny Mpivarotra Dépôt Miray Toamasina), ce lavoir public réhabilité accueille quotidiennement une cinquantaine de lavandières venant des plusieurs quartiers, notamment Anjoma, Androranga, Dépôt Analakinina. Après quatre mois de travaux de réhabilitation, la cérémonie de réouverture officielle de cette infrastructure publique qui constitue un des moyens pour Ambatovy d'aider la population à améliorer à la fois leur milieu de travail et leur moyen de subsistance, a eu lieu le 28 décembre 2016.