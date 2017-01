Congo-Brazzaville: Les parties prenantes du PSTAT informées sur la feuille de route 2017

Le budget présenté prend en compte essentiellement l'achat des équipements destinés aux enquêtes et collectes de données, l'observation des prix, le recensement général des entreprises, les préparatifs du recensement général de la population et de l'habitat, y compris les programmes de formation.

Lors des travaux, les participants ont élaboré un plan de travail conformément aux recommandations du comité de pilotage du 13 décembre, appelant les différents acteurs « à développer des pratiques et des outils de management et de gestion axés sur l'amélioration des résultats ».

L'atelier opérationnel de suivi et évaluation du PSTAT a permis aux différentes parties prenantes et aux responsables des projets appuyés par le PSTAT, outre l' information sur la mise en œuvre du programme de travail, de formuler des recommandations à ce propos.

Le Projet de renforcement des capacités en statistique (PSTAT) est un projet cofinancé par le Congo et la Banque mondiale. Au cours d'un atelier organisé par la coordination, le 30 décembre à Brazzaville, les bénéficiaires du PSTAT et partenaires ont pris connaissance des actions prioritaires 2017 et du budget de dépense qui s'élève à plus de 5 milliards 645 millions FCFA.

