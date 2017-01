Afrique: 2016 - Une année passionnante et très éprouvante (suite 3)

En 1977, les spectateurs ont découvert la princesse Leia et ses légendaires cheveux tressés en macarons dans "La Guerre des étoiles", rebaptisé depuis "Star Wars, épisode IV: Un nouvel espoir". Carrie Fisher n'avait que 19 ans quand elle a incarné la princesse de la rébellion contre l'Empire aux côtés de Harrison Ford (Han Solo) et Mark Hamill (Luke Skywalker).

L'écrivaine franco-tunisienne a reçu ce prix pour son roman Le corps de ma mère. Un dixième roman riche de sensations, de mémoire, de sentiments, qui raconte avec humour et poésie la vie des femmes bédouines tunisiennes et, à travers elles, la révolte de sa mère qu'elle n'a pas toujours su comprendre.

Grande figure de l'art contemporain, Ousmane Sow est mort à 81 ans à Dakar. Il fut longtemps kiné avant d'être complètement sculpteur, et de créer des œuvres monumentales de guerriers qui ont fait le tour du monde. Créant un peuple de héros surdimensionnés et fougueux qui traduisaient sa vitalité, son indépendance et son humanisme.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.