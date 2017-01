Congo-Brazzaville: Dossier - Ils ont été remarqués en 2016

document

Dans les domaines variés de la politique, de l'économie, du sport, de la société, de la culture et des arts, qui sont ces Congolais dont les actions ou les postures ont attiré l'attention en 2016 ? Portraits d'une douzaine d'hommes et de femmes qui ne sont pas passés inaperçus les douze derniers mois.

Politique

Clément Mouamba

Le Premier ministre, chef du gouvernement de la nouvelle République, Clément Mouamba, a marqué des points en acceptant la lourde charge que lui a confiée le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, au sortir de la présidentielle assez mouvementée du 20 mars 2016. Tancé jusqu'à la sanction par son parti, l'Upads, pour avoir préféré le dialogue au bras de fer, l'homme a su transcender les clivages partisans et privilégier l'intérêt général. Depuis sa prise de fonction dans un contexte économique de crise, il s'est mis au travail avec la conviction de rétablir les grands équilibres.

Il ne perd pas de vue la situation des violences dans le Pool et laisse ses bureaux ouverts aux interlocuteurs divers, parmi lesquels les acteurs de l'opposition et de la majorité. Son gouvernement devra cependant gagner, cette année, la bataille de l'organisation des élections législatives, locales et sénatoriales, poursuivre l'installation des institutions prévues par la nouvelle Constitution afin de consolider la démocratie.

Hugues Ngouélondélé

Son livre, le Parti congolais du travail faire la politique autrement (Jaguar édition-conseil, Paris, 2016) continue de susciter les débats au sein du PCT et de son mouvement de jeunesse la Force montante congolaise. Dans la perspective du congrès de la principale formation de la majorité envisagée pour cette année, des discussions s'animeront-elles autour de certaines idées qu'il défend dans son ouvrage ? Le membre du comité central du PCT, député-maire de Brazzaville a comme qui dirait voulu secouer un gros baobab et l'effet a été certain. Mais ses détracteurs lui opposent son bilan à la tête de la capitale congolaise. Ce qu'il considère comme de l'amalgame.

Pascal Tsaty Mabiala

Le Premier secrétaire de l'Upads, candidat malheureux à l'élection présidentielle du 20 mars dernier a fait preuve de réalisme. Verbe haut, discours virulent pour dénoncer le changement de la Constitution, il a compté parmi ceux et celles qui ont failli littéralement allumer le feu avant le vote référendaire du 25 octobre 2015. Puis, il a mis en avant une certaine expérience politique se doutant de l'issue du radicalisme dans lequel le menait la coalition Frocad-Idc. Il est retourné siéger à l'Assemblée nationale où il demeure omniprésent dans les débats en plénières.

Lors d'une récente réunion de son parti dans son siège flambant neuf des hauteurs de Diata, au Sud-Ouest de Brazzaville, Tsaty Mabiala déclarait ne pas situer son opposition dans une confrontation sans objet. Il a maintenant le temps de préparer les élections à venir, mais traîne tout de même quelques contentieux dans son parti après les sanctions infligées à certains dirigeants.

Œuvres sociales

Denis Christel Sassou N'Guesso

Sous le label de sa Fondation Perspectives d'Avenir, Denis Christel Sassou N'Guesso a assisté, durant toute l'année 2016, des personnes démunies ainsi que de nombreux malades à travers des campagnes dites de santé communautaire qui ont chaque fois récolté un grand succès : Ewo (Cuvette-Ouest), Madingou, Mouyondzi (Bouenza), Dolisie (Niari), Sibiti (Lékoumou), sont les villes congolaises dans lesquelles les équipes de la Fondation ont expérimenté ce programme qui révèle son importance et, en même temps, les besoins énormes en santé des populations congolaises. Le même élan de solidarité de Perspectives d'Avenir a été observé dans l'attribution des bourses d'études à plusieurs jeunes Congolais dans le but de leur garantir un avenir meilleur. Que comptent proposer Denis Christel Sassou N'Guesso et sa fondation en 2017 ?

Entreprenariat

Claude Wilfrid Etoka

Actif dans le domaine de l'initiative entrepreneuriale privée, Claude Wilfrid Etoka a débuté sa carrière en 1993 dans l'importation de pneumatiques avec la société Delta Marin. Avant de fonder, en 2006, SARPD-Oil, société spécialisée dans le Trading pétrolier. A la tête de la société Congo-Oil Energie, il s'illustre comme l'un des principaux acteurs privés du processus de diversification de l'économie congolaise à travers la production d'huile d'arachide raffinée, de jus de fruits, dejà opérationnelle, et de pâte à tartiner en cours de réalisation. En 2016, les autorités centrafricaines lui ont décerné le titre de Commandeur dans l'ordre de la reconnaissance pour ses investissements dans le réseau de distribution des produits pétroliers dans ce pays.

Sciences

Francine Ntoumi

Toujours les éprouvettes en main, la passion vive de découvrir, Francine Ntoumi est dans son domaine, l'une des chercheuses les plus remarquables que le Congo connaisse actuellement. Ses travaux lui valent la reconnaissance internationale ainsi qu'en témoignent les nombreuses distinctions qui chavirent sa besace. Le paludisme, maladie tueuse comme jamais dans le monde, est son champ de prédilection.

Avec des résultats plutôt probants. La première femme africaine responsable du secrétariat multilatéral sur le paludisme et directrice générale de la Fondation congolaise pour la recherche médicale était très honorée, le 28 novembre 2016, lorsque le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, l'a récompensée officier dans l'ordre national de la recherche scientifique. Respect pour la chercheuse !

Littérature

Théophile Obenga

L'égyptologue le plus en vue, comme chacun sait, est fils d'Afrique et du Congo, son pays natal. Le Pr Théophile Obenga n'est plus à présenter si l'on s'en tient au volume de son œuvre intellectuelle. Mais il fait toujours l'objet de curiosité dans les arènes internationales dédiées aux choses de l'esprit. Le 16 octobre 2016, en marge de la clôture des activités de son jubilé de diamant, l'université de Lubumbashi en RD-Congo, lui a conféré le titre de docteur honoris causa. Début novembre, à Dakar, au Sénégal, lors de la 24è édition de la journée de l'écrivain africain, le Pr. Obenga a observé combien les jeunes du pays hôte cherchaient à apprendre auprès de lui. En ce pays comme en bien d'autres, dont le sien propre, il compte beaucoup d'admirateurs.

Grégoire Lefouoba

Débattre est le propre des intellectuels. En ce qui le concerne, le Pr Grégoire Lefouoba ne déroge pas à la règle. Son ouverture d'esprit est son autre façon de maintenir à bon niveau sa capacité à se remettre en question. Il est l'auteur d'un ouvrage original sur son Congo natal : Le Curriculum du Congo (Rive droite (L'Harmattan, Paris 2013). Le 29 janvier 2016 il faisait salle comble lors de la présentation de ce livre et d'un deuxième intitulé Enjeux et dynamique des rivalités sociales au Congo paru chez le même éditeur.

Les invités étaient venus en effet de tous les horizons pour échanger au moment même où les péripéties des rendez-vous politiques majeurs d'il y avait quelques mois en arrière, scindaient littéralement le Congo en deux. Parler et se parler pour faire un peu de lumière là où les inimitiés grandissent, voilà à peu près la voie qu'il emprunte.

Gabriel Mwène Okoundji

Il chante dans la langue de Molière les poèmes de chez lui, à Okondo, dans la Cuvette-Ouest, mais il habite Bordeaux, en France, à des milliers de kilomètres de sa terre natale. Le poète aime la vie au village, se rappelle toujours de ceux et celles qui ont guidé ses premiers pas, lui ont appris à parler, écouter, regarder, se regarder et discerner. S'il est honoré dans sa seconde patrie pour son œuvre, et bien au-delà, le Congo qui l'a vu venir au monde ne l'a pas oublié. A juste titre, il a récolté en 2016, « à la création de la République » pourrait-on dire, le 28 novembre, la distinction de chevalier dans l'ordre du mérite congolais. Il peut en être fier !

Société civile

Jocelyne Milandou

La présidente de l'association nationale des femmes juristes du Congo est magistrat hors hiérarchie de quatrième échelon. Elle est fortement impliquée dans la défense des droits de l'Homme, avec une inclinaison particulière pour les droits de la femme et de l'enfant. Me Milandou est vice-présidente de la Cour des comptes et de discipline budgétaire, elle a exercé successivement comme Procureure de la République près le Tribunal de Grande instance, et Procureur général près la Cour d'Appel de Pointe-Noire. Distinguée, le 28 novembre 2016, sur le rang de compatriotes dont la Nation reconnaît les mérites, Jocelyne Milandou a été élevée par le chef de l'Etat au titre de Grand officier dans l'ordre national du mérite congolais.

Arts

François Jacques Iloki

A la tâche depuis des années, sur ses toiles, François Jacques Iloki tient la place qu'il lui revient au sein de l'Ecole de peinture de Poto-Poto bâtie en plein cœur de Brazzaville. Il peint la vie quotidienne, a exposé plusieurs fois à l'étranger et se présente comme l'un des élèves les plus féconds de sa génération. Le 28 novembre, lors de la célébration de la journée de la République, Me Iloki a reçu des mains du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, la médaille de Chevallier dans l'ordre national du mérite congolais. Une récompense méritée.

Sport

Franck Elemba

Du haut de son 1, 98 m pour 130 kg, Franck Dannique Elemba Owaka, spécialiste du lancer de poids, est sans conteste, le sportif congolais de l'année 2016. Désigné athlète africain de l'année 2015 et des Jeux Africains de Brazzaville, il a repoussé ses limites en 2016 : le lancer de poids de 26 ans a réalisé la meilleure performance africaine de l'histoire : avec 21,20 m, il établit son nouveau record personnel, et celui du Congo. Il termine 4è à seize centimètres du Néo-Zélandais Walsh. L'ambitieux Congolais visera encore haut en 2017 avec un podium aux championnats du monde de Londres et une pluie de médailles afin de marquer à jamais l'histoire de l'athlétisme congolais.